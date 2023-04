Organizações mundiais de turismo assinam acordo de colaboração em Lisboa

Alexandra Costa 21 Abril, 2023 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

O Global Tourism Economy Forum (GTEF, ou o "Fórum") e a Organização Mundial do Turismo (World Tourism Organization - UNWTO na versão em inglês) assinaram hoje um memorando de entendimento (MOU). O mesmo define um reforço da colaboração entre ambas as partes, que "prevê revelar novos capítulos de cooperação global em turismo, economia, cultura e outros campos na era pós-pandémica". As entidades fizeram-se representar por Ho Iat Seng, chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Zurab Pololikashvili, secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, e Pansy Ho, presidente do GTEF.

Durante o evento, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças do governo da RAEM e presidente executivo da GTEF, afirmou que a parceria entre as duas entidades vai possibilitar a criação de mais oportunidades de desenvolvimento para Macau e que "com a elevada colaboração, contribuiremos ainda mais para o desenvolvimento sustentável a longo prazo do turismo global e indústrias relacionadas, bem como para a promoção do desenvolvimento diversificado de Macau".

Zurab Pololikashvili, por seu lado, salientou a necessidade de se ter uma plataforma que reúna os vários intervenientes do turismo - governos, líderes empresariais, organizações internacionais e empresários - por forma a permitir o desenvolvimento (sustentável) do mesmo. Afirmou ainda que o GTEF assumirá esse papel. E frisou o papel do encontro agendado para 21 de setembro, em Macau e que coincide com o 10º aniversário da iniciativa, dizendo que será "inigualável como o principal encontro de líderes globais do turismo".

Pansy Ho, por seu lado, afirmou, de forma ambiciosa, que espera estabelecer o GTEF como o "Davos do Turismo" e revelou que embora a organização tenha as suas origens em Macau está apta a responder ao apelo da estratégia nacional chinesa "Going Out", através de uma maior cooperação internacional. A prova é que, segundo as suas palavras, a partir de 2024 - e de dois em dois anos - a reunião ocorrerá noutras regiões e destinos internacionais. O objetivo desta decisão, segundo a presidente do GTEF, é o de "encorajar um maior diálogo sobre como o setor do turismo pode ser desenvolvido para melhor satisfazer as necessidades de todos".