Os cinco municípios onde os estrangeiros mais procuram casa para comprar

Investidores estrangeiros procuram comprar casa em Lisboa © Unsplash

Dinheiro Vivo 20 Julho, 2022 • 16:11

É em Lisboa que os investidores estrangeiros mais procuram casa para comprar. A capital portuguesa lidera o ranking dos cinco municípios portugueses que mais atraem os estrangeiros que querem comprar casa no nosso país. O estudo é do portal Idealista, que revela que a seguir a Lisboa, é em Loulé, Albufeira, Cascais e Porto que incidem as preferências daqueles investidores. Os dados, que foram apurados no segundo trimestre deste ano, mostram que em Lisboa são os norte-americanos quem mais procura casa, seguidos pelos brasileiros, ingleses, alemães e franceses.

São estes últimos - 68% - quem mais procuram imóveis por menos de 300 mil euros, seguidos pelos brasileiros (47%), ingleses (46%), alemães (46%) e norte-americanos (36%).

Já as casas cujo valor oscilam entre 300 mil e 600 mil euros, são os norte-americanos (35%) que mais interesse têm, seguidos pelos alemães (31%), ingleses (31%), franceses (29%) e brasileiros (26%). Também são os norte-americanos que procuram imóveis com preços desde os 600 mil euros até um milhão de euros, seguidos pelos ingleses (15%), brasileiros (14%) e alemães (13%).

No que ao mercado de luxo diz respeito (valores acima de um milhão de euros), são os brasileiros os mais interessados (12%) para comprar casa em Lisboa, seguidos pelos norte-americanos e alemães (10% para ambas as nacionalidades), ingleses (9%) e franceses (3%).

Loulé

O município de Loulé é o segundo da lista dos mais apetecíveis para comprar casa. Como apurou o Idealista, neste concelho algarvio, são ingleses os que mais procuraram imóvel, seguidos pelos franceses, alemães, norte-americanos e os neerlandeses. Por intervalo de valores de aquisição, 56% dos franceses procuram propriedades até 300 mil euros, seguidos pelos alemães (47%), ingleses (43%) e norte-americanos (14%). Entre os 300 mil e os 600 mil euros, euros, são os norte-americanos (47%) que mais interesse têm, seguidos pelos franceses (27%), ingleses (26%), alemães (20%) e neerlandeses (10%).

Já os norte-americanos (21%) foram os que mais procuraram imóveis entre 600 mil e um milhão de euros, seguidos pelos neerlandeses (20%), alemães (16%), ingleses (14%) e franceses (10%). No mercado de luxo de mais de um milhão de euros, foram os norte-americanos e os alemães (18% para ambas as nacionalidades) os mais interessados, seguidos pelos ingleses (17%), neerlandeses (15%) e franceses (7%).

Albufeira

Em terceiro lugar do top 5, encontra-se Albufeira. Aqui são os franceses quem mais pesquisa casa para comprar, seguidos dos ingleses, suíços, alemães e neerlandeses. E, são estes últimos - 76% - que mais procura imóveis com preços abaixo de 300 mil euros. Seguem-se os franceses (69%), suíços (64%), ingleses (61%) e alemães (58%). Relativamente às casas que custam entre 300 mil e 600 mil euros, são os suíços (24%) que mais interesse têm, seguidos pelos alemães (23%), ingleses (21%) e franceses (20%). Já os neerlandeses (16%) são os que mais procuram imóveis entre 600 mil e um milhão de euros, seguidos pelos ingleses (11%), alemães (10%), franceses (7%) e suíços (7%). Já no mercado de luxo de mais de um milhão de euros, são os neerlandeses os mais interessados (9%), seguidos pelos alemães (8%), ingleses (7%), suíços e franceses (5% para ambas as nacionalidades).

Cascais

Foram os norte-americanos quem mais pesquisou casa em Cascais. No quarto município português mais procurado acorreram ainda investidores brasileiros, ingleses, alemães e espanhóis. Aqui foram os brasileiros (28%) quem mais procurou imóvel, de valor abaixo dos 300 mil euros. Foram seguidos pelos alemães (23%), ingleses (22%), norte-americanos (20%) e espanhóis (18%). Quanto às casas entre 300 mil e 600 mil euros, são os norte-americanos (32%) que mais interesse têm, seguidos pelos alemães e brasileiros (31% para ambas nacionalidades), ingleses (28%) e espanhóis (25%). Já os norte-americanos (20%) são os que mais procuram imóveis entre 600 mil e um milhão de euros, seguidos pelos ingleses e alemães (19% para ambas as nacionalidades), espanhóis (17%) e brasileiros (16%). Quanto à procura das casas mais de um milhão de euros, são os espanhóis (40%) os mais interessados, seguidos pelos ingleses (31%), norte-americanos e alemães (28% para ambas as nacionalidades) e brasileiros (25%).

Porto

O Porto é o quinto município onde existem mais investidores estrangeiros a procurar casa. Os norte-americanos foram os que mais procuraram, seguidos pelos brasileiros, franceses, espanhóis e alemães. Por intervalo de preços, 76% dos alemães procuram imóveis por menos de 300 mil euros, seguidos pelos franceses (72%), brasileiros (71%), espanhóis (64%) e norte-americanos (58%). Em relação às casas que custam entre 300 mil e 600 mil euros, são os norte-americanos (25%) que mais interesse têm, seguidos pelos espanhóis (20%), alemães (15%), franceses (14%) e brasileiros (14%). Os norte-americanos (11%) também são os que mais procuram imóveis entre 600 mil e um milhão de euros, seguidos pelos brasileiros (9%), franceses (8%), espanhóis (8%) e alemães (5%). Já no mercado de luxo de mais de um milhão de euros, são os espanhóis (8%) os mais interessados, seguidos pelos brasileiros, norte-americanos e franceses (6% para as três nacionalidades) e alemães (4%).