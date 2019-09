Os cursos com média mais alta de acesso à universidade

Os dias de espera terminaram para os milhares de candidatos ao ensino superior neste ano. Os resultados já foram divulgados e marcam o regresso do curso de Engenharia Aeroespacial, do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, ao topo da lista com a média mais alta. Por outro lado, há 38 cursos sem um único colocado e mais de seis mil vagas para a 2.ª fase. Neste ano, o número de colocados voltou a aumentar, para 44 500 estudantes.

Leia mais no DN.