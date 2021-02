Os gestores mais famosos do mundo estão no futebol

Treinador José Mourinho © OWEN HUMPHREYS / POOL / AFP

Carlo Ancelotti, o atual treinador do Everton, campeão nacional em Itália, em Inglaterra, em França e na Alemanha, e três vezes campeão europeu de clubes, lançou um livro, Quiet Leadership

em 2016. No ano anterior, o já reformado Alex Ferguson, 13 vezes campeão inglês e duas vezes campeão europeu, também esteve nas livrarias com Leadership .

O que une esses dois livros não são só as parecenças no título e facto de os seus autores serem super bem sucedidos treinadores de futebol - é terem-nos escrito a meias com homens de negócios fascinados pela função do "football manager".

Nenhum outro "manager", seja qual for a sua atividade, num mundo com cada vez mais coaches e managers de tudo e mais alguma coisa, é tão famoso como o "football manager" - a conclusão é de Andrew Hill, o editor de management do jornal britânico Financial Times.

"E poucos trabalhos são tão orientados em função de metas e limitados por regras como os deles", reflete Hill.

Na semana passada, o jornalista dedicou, por isso, a sua coluna ao diálogo com um dos "football managers" de perfil mais alto dos últimos anos - o português José Mourinho, que vale, segundo o Celebrity Net Worth, cerca de 100 milhões de euros ou, segundo o Spear, em torno de 50 milhões, somando salários, contratos de publicidade e investimentos. E gere no seu atual clube, o Tottenham, um plantel no valor de mais 700 milhões de euros.

Em conversa, Hill, além de ter achado o seu interlocutor bem menos vaidoso do que a sua imagem profissional aparenta, chegou à conclusão a que os coautores das obras sobre Ancelotti e Sir Alex também chegaram: o que os distingue dos outros managers do mundo empresarial é que eles se divertem mais.

"Se não te divertires, se não tirares prazer, não consegues transportar-te para uma dimensão em que podes fazer a diferença", disse Mourinho, para quem a cara de mau nos jogos e nas conferências de imprensa não passa de foco total.

O que, entretanto, distingue Mourinho de outros, como Ancelotti, que foi jogador de topo, ou Ferguson, que foi bom futebolista, é a determinação desde a infância em seguir esta carreira. Ele não é o primeiro, mas terá sido um dos pioneiros a desenvolver a ideia de que "não é preciso ter sido jogador para ser treinador".

"Se eu ajudei miúdos, de alguma forma, a sonharem em ser treinadores, então isso vale mais que um troféu ou uma medalha", concluiu o setubalense de 58 anos.