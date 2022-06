Costa: "O ministro não agiu de má fé". E diz que solução do aeroporto não está fechada

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, assumiu a falha de comunicação com António Costa em conferência de imprensa depois de ter falado com o primeiro-ministro na sequência da crise aberta depois de ter anunciado uma decisão para o aeroporto de Lisboa, alegadamente sem conhecimento ao chefe do Governo.