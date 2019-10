Os principais indicadores enviados a Bruxelas

O governo enviou para a Comissão Europeia o plano orçamental para 2020, uma espécie de esboço do que poderá ser o Orçamento do Estado para o próximo ano. No documento, a equipa de Mário Centeno mantém a previsão de crescimento de 1,9% para este ano, mas acelera em 2020 para 2%. Uma evolução que levanta sérias dúvidas ao Conselho das Finanças Públicas que já manifestou “reservas” sobre o otimismo das Finanças em relação ao crescimento das exportações em 2020.

O projeto enviado para Bruxelas assenta num cenário em que não há novas medidas de política económica para o Orçamento do Estado de 2020, o chamado cenário de “políticas invariantes”. As novas previsões já integram a revisão da série estatística das contas nacionais divulgada no final de setembro pelo INE.