Os seis passos para mudar de profissão em 2020

Com o final do ano à porta, é tempo de fazer balanços. Mudar de carreira profissional e conseguir obter oportunidades num novo setor em 2020 pode fazer parte dos planos e implica não só um desafio como também algumas dificuldades.

Se percebeu que a sua carreira precisa de uma nova abordagem em 2020, é hora de começar a planear os próximos passos. A Adecco sugere alguns passos básicos para um bom planeamento.

Primeiro, descreva em detalhe exatamente em que posição/função gostaria de trabalhar. Ter uma ideia muito clara dos objetivos ajudá-lo-á a não dar passos em falso.

Analise quais são os requisitos para começar no novo setor de interesse e comece a treinar nas áreas necessárias. Pesquise cursos, escolas, formações (presenciais ou online), conferências ou eventos. A oferta de recursos disponíveis para formação é hoje mais ampla do que nunca. Use a internet, redes sociais, bibliotecas, organizações ou instituições para descobrir maneiras diferentes de abordar os seus objetivos.



Comece a ganhar experiência. Seja como um colaborador casual, praticante ou simplesmente voluntário. Encontre uma maneira de começar a criar experiência no seu novo campo de interesse. Entre em contacto com empresas ou instituições relacionadas ao seu novo objetivo para descobrir como fazê-lo.

Fortaleça a sua rede de contactos : agora deve incluir contactos vinculados aos seus novos objetivos profissionais. Lembre-se de procurar empresas e organizações, mas também profissionais do seu novo setor de interesse que possam ajudá-lo nessa mudança.



Participe em fóruns, participe em eventos de networking e comece a estabelecer relações com aqueles que partilham os seus novos interesses.



Transforme o seu currículo e o seu perfil: comece a adaptar as suas cartas de apresentação, currículos e perfis online ao seu novo objetivo profissional. É hora de descobrir as habilidades transferíveis e reformular as palavras-chave no seu perfil.



Contacte com as empresas mais relevantes do novo setor que lhe interessa: depois de começar a mudar e apostar num novo curso vai ganhar as ferramentas necessárias para começar a trabalhar no setor. É hora de entrar em contacto com empresas que representam um target e oferecer o seu conhecimento e experiência. A candidatura espontânea é uma ferramenta ideal para isso.