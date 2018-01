Os sinais contraditórios na Turquia e sinais positivos nos EUA

Turquia: sinais contraditórios O Monetary Policy Committee da Turquia manteve o seu conjunto de políticas de taxas de juros inalteradas, uma vez que a inflação diminuiu para 11,9% e a lira turca estabilizou contra o dólar. Não esperamos aumentos nas taxas num futuro próximo, uma vez que a inflação prevê uma redução ligeira para 9% em 2018, enquanto o crescimento do PIB deve diminuir. Enquanto isso, o saldo da conta-corrente registou um forte défice de 4,2 mil milhões de dólares em novembro, levando a uma queda cumulativa de 39,4 mil milhões (+37%). Embora o défice comercial tenha aumentado para cinco mil milhões de dólares em janeiro-novembro, o excedente dos serviços aumentou de quatro mil milhões para 19 mil milhões, com o turismo da Rússia a recuperar.

EUA: indústria e imobiliário fortes Os inquéritos regionais da Fed de Nova Iorque, Richmond e Filadélfia indicaram uma expansão contínua do setor da fabricação, embora a um ritmo mais lento do que no mês passado. O tempo frio permitiu que o setor dos serviços registasse um aumento acentuado – mais 5,6% -, proporcionando uma subida da produção industrial de 3,6%, o ritmo mais rápido em três anos. Os construtores de casas continuam altamente otimistas. Em geral, a economia continua a demonstrar força e esperamos que o relatório do PIB dos últimos três meses do ano faça o mesmo. Mantivemos a previsão de 2018 de um crescimento de 2,6% do PIB e três a quatro aumentos nas taxas de juros.

China: desaceleração da economia O PIB real aumentou 6,8% no quatro trimestre, elevando o PIB de 2017 para 6,9%. No entanto, a taxa de crescimento trimestral indica um dinamismo lento, tal como alguns indicadores de alta frequência para dezembro. Em primeiro lugar, o crescimento das vendas a retalho subiu 9,40% (+10,2% em novembro). Em segundo, o crescimento do investimento imobiliário manteve-se num nível baixo: 7,2%. Em terceiro, a produção industrial subiu ligeiramente, mas ainda é baixa quando comparada com as taxas anteriores. Como esperado, as ações levadas a cabo pelas autoridades para melhorar a qualidade do crescimento começaram a fazer efeito. Prevemos uma desaceleração do crescimento do PIB para 6,4% em 2018.

Filipinas: crescimento sólido O crescimento económico real desacelerou para 6,6% nos últimos três meses de 2017 (+7% no terceiro trimestre), colocando o crescimento de todo o ano em 6,7%. Do lado da produção, o crescimento foi impulsionado por uma forte expansão na indústria (+7,3%) e nos serviços (+6,8%), enquanto a agricultura aumentou a um ritmo mais modesto (+2,4%). Do lado das despesas, as exportações continuaram a aumentar a um ritmo elevado (+18,6%) e o consumo público manteve-se um forte condutor deste aumento (+14,3%), seguido do investimento (+9,3%). Olhando para a frente, esperamos que o crescimento permaneça sólido e alcance 6,8% em 2018.