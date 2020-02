Unsmoke your mind? O slogan estava em destaque em Davos, na Suíça, por ocasião do World Economic Forum na semana passada. A assinatura é da Philip Morris International (PMI), que o traduz como “Desfume a sua mente”. À conversa com o CEO da PMI, André Calantzopoulos, impõe-se saber se desincentivar a fumar é ou não uma forma de acelerar a morte do próprio negócio? André, com um sorriso na cara e um dispositivo Iqos (tabaco aquecido) na mão, responde “não”.

Hoje “há mil milhões de fumadores e, devido ao crescimento populacional, a projeção é que haverá mil milhões de fumadores também daqui a cinco anos. E até lá ninguém terá resolvido o problema do tabaco. A suposição idealista de que todos devem desistir de fumar, sim, é o ideal. É o que deviam estar a fazer, mas na verdade não é assim. Portanto, a questão é saber se conseguimos oferecer-lhes soluções”. Assim, na opinião do CEO “ao sermos os primeiros a fazê-lo, podemos aumentar a nossa quota do mercado e ter o retorno financeiro”. Crê ainda que “ao fazê-lo, temos um impacto positivo na saúde dos fumadores, eventualmente, na saúde pública, o que torna o negócio mais sustentável no futuro”.

Esta visão irá traduzir-se “nas receitas da empresa que vão crescer. Em quatro anos, desde que lançámos estes produtos, chegámos a este ponto sem muito apoio de governos ou reguladores, apesar da oposição de organizações não-governamentais e por aí fora… Em 2018 os produtos sem combustão representavam já 5,1% do volume de vendas na PMI e este volume representava 13,8% da receita líquida (excluindo impostos), bem como 60% das receitas comerciais globais e 92% das despesas globais de I&D. As previsões para o negócio são bastante otimistas para os próximos dez anos”.

O crescimento futuro vai assentar em soluções de tabaco aquecido por sistema de aerossol, não em nicotina. “Vamos expandir a oferta e obter fontes de receitas além dos produtos de nicotina. O objetivo a curto prazo é reduzir o risco de exposição aos cigarros.” Terá sido com esses argumentos que a PMI arrecadou recentemente a aprovação da FDA (Food and Drug Administration) para, em breve, começar a comercializar Iqos nos EUA.

O gestor garante que a empresa e os acionistas estão confiantes nesta aposta. Mas reconhece “um certo grau de volatilidade”. Algumas das notícias em torno da categoria de cigarros e-vapor nos EUA criaram incertezas. Penso que todo o setor está um pouco sob pressão”, sublinha, referindo-se ao caso de mortes por uso de cigarros eletrónicos não certificados, com recurso a inalação de acetato de vitamina E, noticiados em novembro. André acredita que “a sociedade irá reconhecer” o esforço de investigação feito pela empresa em prol de soluções melhores para a saúde.

A metamorfose da multinacional passa ainda pela aposta na investigação e tecnologia. “Desenvolvemos conhecimento científico que pode ser muito valioso no futuro. Há um mundo novo na eletrónica, cadeias de abastecimento, apoio ao consumidor e agora temos as nossas próprias lojas de retalho, que nunca tínhamos tido. Estas são grandes mudanças e para ter sucesso é necessário trazer novos conhecimentos” para a empresa. “A eletrónica e as ciências da vida são um grande facilitador para ter ciência credível e os produtos certos para os consumidores. Estamos a aprender todos os dias a fazê-los melhor e isso não vai parar”, diz.

Afiança que “todas as fábricas serão convertíveis” em tabaco aquecido, incluindo a portuguesa” [a Tabaqueira em Albarraque, Sintra], e remata: “Os trabalhadores portugueses têm lugar e podem ficar descansados.”

