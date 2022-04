Os três grandes estão no top-50 mundial

Darwin Núñez ; Gil Dias ; Paulo Bernardo, do Benfica. © Gerardo Santos / Global Imagens

Benfica, Sporting e FC Porto, por esta ordem, fazem parte da lista de 50 plantéis mais caros do planeta. Uma lista dominada pelo Manchester City, cujo valor do seu elenco de estrelas chega a quase mil milhões de euros. O Paris Saint-Germain, do jogador mais valioso do mundo, Kylian Mbappé, e o Liverpool, os outros dois únicos clubes mundiais acima dos 900 milhões, completam o pódio estabelecido pelo site especializado Transfermarkt.

O Benfica, quarto-finalista da Champions, é 36º, o Sporting, atual campeão nacional, 38º e o FC Porto, líder do campeonato, 40º. Águias, leões e dragões são, a par dos holandeses do Ajax, os únicos intrusos de fora das cinco principais ligas do planeta, a inglesa (que tem cinco representantes no top-ten, além dos já citados, o Chelsea, o Manchester United e o Tottenham), a espanhola (de Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid), a francesa (do referido PSG), a alemã (do Bayern) e a italiana (cujos tubarões Juventus, Inter e Milan estão fora dos 10 primeiros mas entre os 20 mais valiosos).

Nas meias-finais da Champions, considerada a "verdadeira tabela" ou "a tabela na prática" de quem vale mais no mundo da bola, estarão frente a frente numa delas o líder de preços Manchester City e o sexto da classificação, o Real Madrid. E o terceiro, Liverpool, frente ao Villarreal, apenas o 25º plantel mais valioso, o que ilustra o feito notável do treinador Unai Emery e seus jogadores.

O poder da Europa é tanto que na lista do Transfermarkt é preciso procurar para lá dos 50 até encontrar um representante fora do continente - é o Palmeiras, bicampeão sul-americano treinador por Abel Ferreira, o mais rico do hemisfério sul mas apenas o 58º do globo.