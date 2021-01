Os três meses loucos da Bitcoin e os avisos do BCE

© Ozan KOSE/AFP

"Facilmente passa os 50 mil dólares." Esta é a convicção de Ricardo Filipe, corretor de Bitcoin em Portugal, para o valor que a moeda mais valiosa do mundo pode atingir nos próximos meses.

A concretizar-se, significará um novo máximo histórico para a Bitcoin, que subiu recentemente acima dos 40 mil dólares. A previsão está abaixo de outras, que apontam valores ainda mais altos para o preço futuro da Bitcoin.

A moeda digital vive uma nova febre de procura, alimentada pelo interesse de investidores institucionais. Os últimos três meses foram de euforia, a fazer lembrar o ano de 2017, quando a Bitcoin se aproximou dos 20 mil dólares. Em outubro último, a moeda valia pouco mais de 10 mil dólares. No início de dezembro, ultrapassou a fasquia dos 20 mil e desde então já duplicou de valor.

Têm surgido, porém, avisos acerca da subida fulgurante da famosa moeda digital. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apelou à criação de regulação para a Bitcoin e argumentou que a moeda foi usada em operações de branqueamento de capitais. Ao mesmo tempo, o BCE tem em marcha o plano do lançamento do euro digital.

Para Ricardo Filipe, veterano na negociação do ativo virtual, o BCE está a tentar trazer "medo, dizendo que a Bitcoin é usada para negócios ilícitos e ao mesmo tempo dizendo ao público que o euro digital é que vai ter as proteções todas por parte dos reguladores". "É completamente estapafúrdio", afirma, lembrando a lei que entrou em vigor em Portugal recentemente e a proposta europeia de um quadro regulatório para os ativos virtuais, o MiCA. "Tanto a lei existente como essa proposta mostram que há regulação e preocupação das empresas em cumprir com todos os requisitos de prevenção do branqueamento de capitais que possam causar preocupação aos reguladores atuais", conclui.