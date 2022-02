Os Verdes desafiam Governo a adiar consulta pública da mina de Montalegre

A deputada do Partido Ecologista "Os Verdes", Mariana Silva, desafiou o Governo a adiar consulta pública da mina de Montalegre © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Fevereiro, 2022 • 20:13

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) desafiou esta segunda-feira o Governo a suspender ou, pelo menos, adiar a consulta pública do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da mina de lítio que a Lusorecursos quer explorar em Montalegre.

O EIA do projeto concessão de exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados "Romano" está em consulta pública desde 14 de fevereiro até 25 de março.

"Os verdes", através da ainda deputada Mariana Silva, perguntaram nesta segunda-feira ao Governo, por intermédio da Assembleia da República, se está "disponível para suspender o processo de consulta pública ou pelo menos adiar o seu encerramento até uma data posterior à apresentação, por parte da Lusorecursos Portugal Lithium, até serem respondidos de "forma concreta e sustentadas" todos os elementos solicitados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O partido quer ainda saber como "se explica o início do processo de consulta pública a 14 de fevereiro, tendo o Governo conhecimento de que a APA havia admitido a existência de falhas no projeto, nomeadamente a necessidade de elementos complementares para 'garantir a consulta pública informada" e consequentemente estendido a data da receção de esclarecimentos, pela empresa, até hoje, 14 dias após início da consulta".

É que, segundo explicou o PEV, "apesar da validação da conformidade do EIA a 3 de dezembro, que permitiu avançar para a fase de consulta pública, o projeto continua a apresentar falhas" e exemplifica com um ofício da APA que diz que "sem prejuízo da declaração de conformidade, a comissão de avaliação considera, contudo que existem questões por esclarecer, tendo solicitado a apresentação de elementos complementares".

"De facto, através da consulta do documento em consulta pública o PEV verificou que existem lacunas de informação, designadamente no que respeita ao cabal esclarecimento sobre o inventário hidrogeológico, por forma a identificar os pontos de águas existentes no interior da concessão e sua envolvente, sobre o nível da contaminação dos solos e perigosidade dos resíduos da extração, sobre a lixiviação dos solos, ou sobre o património cultural e arqueológico da área de incidência do projeto, entre outros esclarecimentos", referiu o partido.

E, para o PEV, "este é um elemento crítico para a análise e para o processo de consulta pública, considerando que é inadmissível avançar com a consulta pública sem que tais elementos estejam acessíveis à população e entidades interessadas na pronúncia".

Os Verdes querem ainda que o Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC) explique as "sucessivas prorrogações de prazos para entrega de documentos no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente para a apresentação e aprovação de um EIA, e que resultaram em vantagens claras para empresa proponente que de forma reiterada falhou com prazos previstos".

E perguntaram ainda se o Governo considera que "foram cumpridos os pressupostos acordados entre o Estado e a empresa proponente, ao abrigo do contrato celebrado com a empresa Lusorecursos a 28 de março de 2019" e, se a resposta for negativa, questionaram por que motivo não procedeu o Estado à rescisão do contrato.

"Em março de 2021 foram esgotados os prazos de entrega de documentos fundamentais, ao abrigo das cláusulas contratuais estabelecidas entre o Estado e a empresa Lusorecursos Portugal Lithium S.A"., afirmou o partido.

O procedimento de AIA da mina do "Romano" envolveu a submissão de quatro EIA pela empresa concessionária.

Para Os Verdes, é "incompreensível a tolerância e a parcialidade demonstrada pelas entidades responsáveis, APA e Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), perante sucessivos incumprimentos dos prazos, a que estas entidades sempre responderam com concessões de prorrogação de prazos, apesar da reconhecida falta de idoneidade e profissionalismo da concessionária, aliás apontada pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática".

Segundo o EIA, o projeto da mina do "Romano" prevê uma zona de exploração mineira e uma refinaria onde o minério será transformado e convertido em hidróxido de lítio de elevada pureza.

A exploração será feita de forma mista, a céu aberto e subterrânea, o investimento previsto é da ordem dos 650 milhões de euros e, durante a fase de implementação da mina, prevê-se a presença de 100 trabalhadores, enquanto na fase de exploração estão previstos 376 trabalhadores diretos.