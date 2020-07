Os vinhos da Falua têm uma nova imagem, com história

Os vinhos Falua têm uma nova imagem, “mais atual e vanguardista”, que pretende expressar os valores da marca em cinco referências que ambicionam posicionar os vinhos da Região Tejo no topo das preferências dos apreciadores.

“Vinho com história…” é a assinatura que a Falua imprime aos novos rótulos de Falua Reserva Tinto Unoaked, Falua Reserva Branco Unoaked, Falua Tinto Duas Castas, Falua Rosé Duas Castas e Falua Branco Duas Castas, representando a embarcação que dá nome ao grupo numa analogia à conquista de novos mercados em todo o mundo.

Com 25 anos de história no mercado português, a marca Falua é uma referência consagrada na produção de vinho. Fundada em 1994, a é detida desde 2017 pelo grupo francês Roullier, que pretende criar um portefólio alargado no mundo internacional do vinho a partir de Portugal.

Com um volume de negócios de sete milhões de euros em 2019, dos quais 60% obtidos nos mercados internacionais, a Falua exporta para mais de 20 países, com especial destaque para a Polónia, Reino Unido, Brasil, Suíça, China e Colômbia. O objetivo do grupo não é tanto crescer em volume é, sobretudo, reforçar as margens, produzindo vinhos de qualidade, diferenciados e com valor acrescentado.