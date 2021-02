Otimismo da OPEP para 2021 leva cotação do barril de Brent a subir 1,74%

© AFP

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,74%, para os 58,48 dólares, graças ao otimismo da OPEP.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar um dólar acima dos 57,48 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent progrediu pela quarta sessão consecutiva, depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter divulgado um panorama otimista para o mercado do petróleo no resto de 2021.

O desenvolvimento das vacinas contra o novo ​​​​​​​coronavirus e a perspetiva de os países poderem começar a aliviar as restrições nos próximos meses levou a cotação para um nível desconhecido desde há 12 meses.