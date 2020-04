OutSystems lança plataforma para trocas e bens e serviços

É mais um projeto que resulta do Covid-19 Community Response Program, que procura criar até 20 apps para ajudar no combate ao novo coronavírus, e acaba de chegar pela mão da OutSystems, empresa líder do mercado de plataformas low-code para o desenvolvimento rápido de aplicações, promovida pela Área Metropolitana de Lisboa e em colaboração com os serviços de sistemas e informação da Câmara Municipal de Lisboa, da Deloitte, da Hi Interactive e de todos os municípios da área metropolitana.

A nova plataforma permite que os municípios da Área Metropolitana de Lisboa partilhem, de forma rápida e eficaz, produtos, equipamentos e serviços, otimizando os recursos de cada autarquia e melhorando a colaboração entre si durante a atual situação de emergência, explica a empresa.

Utilizando a plataforma low-code da OutSystems, e num prazo de duas semanas, foi criado um marketplace onde cada autarquia poderá gerir, catalogar e pesquisar todos os produtos, equipamentos e serviços que disponibiliza, partilhar medidas implementadas, executar operações de reforço e resgate do seu próprio stock e ainda solicitar que lhes sejam cedidos recursos das autarquias vizinhas, com alertas automáticos sobre a disponibilidade de determinados recursos.

Veja aqui como funciona:

“Perante esta nova realidade, há uma necessidade crescente de nos adaptarmos”, avança Gonçalo Gaiolas, VP de Produto da OutSystems. “O Covid-19 Community Response Program da OutSystems pretende ajudar de forma real e concreta nessa adaptação. Desde o lançamento do programa, no dia 16 de março, estamos a conseguir ter um forte impacto em diferentes esferas da sociedade, desde a cultura à saúde pública, com o lançamento de vários projetos. Esperamos que, também esta nova plataforma venha a ter a possibilidade de se estender a mais municípios ou, até mesmo, a nível nacional”, conclui.

Neste momento, já estão a ser geridos na plataforma AML – Plataforma de Gestão Integrada (AML – PGI) recursos como álcool em gel, desinfetante de evaporação rápida, luvas de nitrilo sem pó, máscaras cirúrgicas e óculos de proteção, para além de partilhadas aproximadamente 300 iniciativas que foram implementadas localmente pelos municípios da AML. E, em breve, será possível fazer a gestão de muitos outros materiais médicos, alimentos, viaturas, alojamento e outros.

“A AML disponibiliza aos seus 18 municípios uma ferramenta que é intuitiva e colaborativa, com o objetivo de facilitar e promover a troca de informação e a cooperação para colmatar necessidades/dificuldades, num verdadeiro trabalho de rede que importa reforçar”, junta Carlos Humberto de Carvalho, Primeiro Secretário Metropolitano da Comissão Executiva da Área Metropolitana de Lisboa. “Com esta Plataforma de Gestão Integrada, pretendemos garantir que quem luta diariamente pelo nosso bem-estar, possa continuar a fazê-lo com as melhores condições possíveis.”

Também Miguel Gaspar, vereador da Economia e Inovação, Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, vê com bons olhos esta iniciativa. “A coordenação entre municípios é fundamental para dar uma resposta integrada, que vá ao encontro das necessidades da população. Em tempo de crise, onde tem de existir uma gestão ainda mais rigorosa das necessidades, do stock, mas também da rede de fornecedores, essa coordenação torna-se ainda mais importante.” Para o vereador, esta plataforma será fundamental para uma resposta mais articulada. Já para César Marto, partner e líder do centro de excelência OutSystems da Deloitte Portugal, “com o desenvolvimento desta plataforma, a Deloitte está, mais uma vez, a concretizar o propósito inerente a tudo o que faz: criar um impacto relevante junto da comunidade. Este é mais um projeto que a Deloitte desenvolveu com a participação da Hi Interactive e em parceria com a OutSystems, uma relação que existe desde 2007 e que já criou projetos com impacto em 5 continentes diferentes”.

Recorde-se que o COVID-19 Community Response Program permite um acesso gratuito ao software low-code da OutSystems, capaz de operar projetos de larga escala durante todo o período da pandemia. Este projeto garante também um apoio dedicado a full-time da equipa de Advocates da OutSystems, para a capacitar, apoiar e trabalhar com as equipas de programadores em cada um dos projetos.