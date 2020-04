OZ Energia vai doar 15 mil viseiras a hospitais, lares e comércio local

A OZ Energia começou a distribuir 15 mil viseiras para proteção individual a profissionais que trabalham em hospitais, quartéis de bombeiros, lares de terceira idade bem como a um conjunto de trabalhadores do comércio tradicional, como padarias, mercearias ou distribuidores de entregas ao domicílio.

“Com esta ação a OZ Energia está a fazer a sua parte no combate à Covid-19. Somos uma empresa com forte implementação regional e muito próxima dos portugueses. Esta proximidade dá-nos também a responsabilidade de ter que estar presente nesta hora difícil”, refere, em nota enviada às redações, o CEO da companhia, Emanuel Freitas.

A distribuição destes equipamentos de proteção individual será feita através da rede alargada de distribuidores da OZ Energia em todo o país. “Conseguimos assim entregar estas viseiras onde são de facto necessárias, e a todos que, por via do seu trabalho, estão mais expostos ao contágio”, acrescenta Emanuel Freitas, que destaca, ainda, a decisão de oferecer as viseiras também a padarias e mercearias, de modo “a permitir o abastecimento local aos muitos portugueses que por motivos de mobilidade não têm possibilidade de se deslocarem aos supermercados”.

Convicto de que é “fundamental para a economia que este tipo de comércio continue a trabalhar, cumprindo as regras de segurança em termos de saúde pública”, este responsável sublinha que “é gratificante” ajudá-los a protegerem-se.

A OZ Energia é uma empresa do Grupo Manuel Champalimaud.