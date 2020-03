P&R – Quarentena a 100%; doença com cortes, recibos verdes a descoberto

Foi publicada terça-feira legislação especial para garantir a proteção da Segurança Social aos trabalhadores que sejam sujeitos a isolamento devido ao risco de terem contraído o novo coronavírus. A medida garante que tanto no sector público como no privado há cobertura a 100% das remunerações quando haja necessidade de quarentena determinada pelas autoridades de saúde. Já para quem ficar doente, aplica-se a lei que já existe, com corte das remunerações e períodos de espera que vão até aos 30 dias no caso dos recibos verdes.

A que casos vai aplicar-se o subsídio de doença por risco de contágio?

No sector privado, os trabalhadores impedidos de exercer a atividade profissional, não estando em teletrabalho ou a receber formação à distância, têm acesso ao subsídio de doença da Segurança Social. Para isso, a autoridade de saúde tem de decretar a necessidade de um período de isolamento, havendo desde terça-feira um formulário próprio para comunicar a certificação clínica de perigo de contágio. O regime, criado com legislação específica para casos relacionados com o novo coronavírus, aplica-se a todos os trabalhadores do sector privado, independentemente de estes terem ou não seis meses de registos de remunerações contabilizados – o prazo de garantia normal para atribuição do subsídio em caso de doença.

O salário é pago por inteiro?

A Segurança Social fez equivaler os casos de isolamento com certificação clínica de perigo de contágio a situações de incapacidade para o trabalho decorrentes de tuberculose, determinando ainda que o subsídio é pago a 100% e sem período de espera – vale a partir do primeiro dia, como nos casos de internamento – e sem a obrigação de o trabalhador ter tido um mínimo de 20 dias de registo de remunerações nos quatro meses anteriores. O subsídio vale por 14 dias. Após o período de isolamento, aplicam-se as regras do regime geral do subsídio de doença, sendo esse o caso.

E se o trabalhador estiver ou ficar entretanto doente com o novo coronavírus?

A partir daí, passam a aplicar-se as regras normais do subsídio de doença, o que significa que os trabalhadores só recebem 55% do salário na doença que não se prolongue por mais de 30 dias. Nestes casos, há tempo de espera de três dias também para os trabalhadores por conta de outrem. Já os trabalhadores independentes só têm possibilidade de receber o subsídio após 30 dias de doença, o que os deixará desprotegidos nestes casos. Contactado pelo Dinheiro Vivo, o Ministério do Trabalho indicou que não há plano para rever a proteção social social de quem seja infetado. Aplicam-se ainda os períodos mínimos de trabalho e de registo de remunerações nos meses anteriores.

E se for a entidade empregadora a determinar o afastamento do local de trabalho?

Nesses casos, valem as leis gerais do trabalho. Os empregadores podem, para segurança no espaço de trabalho (que têm a obrigação legal de assegurar), determinar o afastamento do posto de trabalho. Nos casos em que tal seja possível, poderá haver prestação de teletrabalho ou mesmo formação à distância. Caso não o seja, não há ainda assim lugar a qualquer perda de remuneração. Não há violação do dever de assiduidade do trabalhador, que foi dispensado de comparecer.

E para os trabalhadores da função pública?

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas já prevê a justificação de faltas em casos de isolamento profilático e, por isso, não há lugar a perda de retribuição.

O que sucede em situação de doença dos funcionários públicos?

Quando os trabalhadores não possam comparecer ao trabalho por motivos de doença, essas ausências seguem o regime previsto na lei para essas eventualidades. Aqui também, a lei aplicada aos trabalhadores das administrações públicas prevê a perda de remuneração nos três primeiros dias. A partir do quarto dia, a retribuição prevista é paga com um corte de 10% até ao 30º dia, exceto em situações de internamento hospitalar. Nesses casos, o salário é pago a 100%. Após os 30 dias, a incapacidade pode ser novamente atestada pelas autoridades de saúde (o limite são 18 meses nas diferentes situações de doença). Segundo o Ministério da Administração Pública, no sector público só haverá alargamento das regras aplicadas à quarentena para que a doença seja paga a 100% caso tal seja decidido primeiro para o setor privado, indicou a ministra Alexandra Leitão no parlamento na terça-feira.

Quais as regras que valem para garantir assistência a filhos ou netos?

Tanto no caso dos trabalhadores do sector público como do sector privado, são tidas em contas as regras que já vigoravam para assistência a filho, neto ou membro do agregado familiar, previstas na atribuição de subsídio pela Segurança Social. O subsídio é pago a 65%.