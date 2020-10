Pacote que viabiliza OE equivale a um empréstimo ao Novo Banco

Para fazer passar o Orçamento do Estado do próximo ano com o apoio dos partidos à esquerda, o governo avança com um pacote de compromissos que pesa tanto quanto o montante que poderia ser necessário emprestar em 2021 ao Fundo de Resolução para cobrir as necessidades de capital do Novo Banco: perto de mil milhões de euros.

Só a criação de um novo apoio social, negociada com o Bloco de Esquerda, poderá valer mais de 600 milhões de euros, mas uma nova atualização extraordinária de pensões e a manutenção dos níveis de apoio à redução das tarifas dos transportes, bandeiras anteriores do PCP, poderão somar à despesa mais perto de 400 milhões. Tudo, sem contar com matérias que ficam ainda em aberto: os aumentos da função pública do próximo ano, e o alargamento do subsídio de desemprego.

As linhas de compromisso do governo foram apresentadas ontem pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e valem apenas se os partidos derem o sim às contas do próximo ano. Incluem matérias que vão além do Orçamento, como o aumento do salário mínimo e revisões nas leis laborais, mas os pontos principais de acordo com impacto no Orçamento já permitem calcular em grande medida quanto custará o pacote da negociação.

A nova prestação social destinada a trabalhadores independentes e informais, assim como aqueles que têm até aqui gozado da prorrogação automática do rendimento social de inserção e do subsídio social de desemprego, vai custar “centenas de milhões de euros”, segundo Duarte Cordeiro. Os pressupostos são de que garantam o nível do limiar de pobreza aos beneficiários (6014 euros por ano) e abranjam cerca de 100 mil pessoas, o que traduz uma estimativa de gasto de 601,4 milhões de euros.

Esta é uma das despesas que poderá ser paga pelo empréstimo europeu do instrumento SURE, que fará chegar 5,9 mil milhões de euros a Portugal. Por outro lado, pressupõe a eliminação de alguns dos apoios extraordinários que estão em vigor este ano, e que entre março e agosto custaram já 377 milhões de euros.

A despesa com a atualização extraordinária de pensões, a partir de agosto, representa outra soma importante. Em 2018, ano em que foi atribuída também para os últimos cinco meses do ano, custou 154 milhões de euros. Até aqui, a opção tem sido garantir atualizações de 10 euros nas pensões mais baixas, descontando a atualização regular prevista por lei e que depende da inflação. Quanto mais baixa, como será o caso neste ano, maior o encargo com a atualização extraordinária.

Outra das maiores fatias negociadas diz respeito à manutenção dos níveis de financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos. Em 2020, o transporte das áreas metropolitanas e os municípios teve 129,7 milhões de euros, acrescidos de um reforço de 94 milhões de euros no Orçamento Suplementar.

Junta, estas medidas principais apontam para uma estimativa de encargos adicionais de 979,1 milhões de euros, em linha com os perto de mil milhões de euros que o Novo Banco poderia ainda pedir emprestados ao abrigo do acordo de venda à Lone Star, mas cuja conta o governo aceitou já travar nas negociações com o Bloco.

Há ainda mais medidas sem impacto certo, e que passam pelo recrutamento de pessoal. Uma delas estava já inscrita no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), prevendo mais 4200 contratações na saúde no próximo ano. Fixar 2995 profissionais recrutados na pandemia, sem contar concursos para a colocação de médicos, custará ainda este ano 29 milhões de euros, segundo as contas do PEES. Além destes trabalhadores, o governo fala em contratar mais 260 para o INEM e outros 60 para a Autoridade para as Condições do Trabalho.

Ficam ainda a faltar os aumentos da função pública, em negociação com os sindicatos na próxima semana, e cujas subidas neste ano (atualização geral de 0,3% e em 10 euros mensais para 150 mil trabalhadores) custarão 95 milhões de euros.

Além disso, está em aberto o alargamento do acesso ao subsídio de desemprego, matéria em que o PCP e o Bloco de Esquerda fizeram aprovar na generalidade, ontem, projetos de lei para subida de valores, redução de prazo de garantia e aumento do período de duração dos apoios. Para 2020, e devido à subida do desemprego, o governo vê já a despesa com as prestações crescer em 311 milhões de euros.

Mais 1995 milhões já são certos

Mas, além destas despesas, há mais gastos – e de monta. Do lado daqueles com que já se contava, está o reembolso a credores e o reforço das reservas para os piores cenários.

Em 2021, o Governo vai ter de pagar mais uma mega dívida contraída pelo governo socialista de José Sócrates em abril de 2005. Em abril do ano que vem, é preciso pagar aos credores privados mais de 8,7 mil milhões de euros de uma assentada (amortização da respetiva Obrigação do Tesouro). Ou seja, o dinheiro previsto para 2021 ao abrigo do plano de recuperação nem sequer chega para reembolsar 60% da dívida em causa.

A almofada de segurança do OE2021 deverá ascender a 11,1 mil milhões de euros no início do ano que vem, segundo o IGCP, subir uns expressivos 63% face a 2019. Trata-se do maior reforço desta almofada desde 2012, sendo preciso recuar a 2014, o último ano do programa de ajustamento da troika e do governo PSD-CDS, para encontrar um montante absoluto desse calibre nos cofres do Estado.

O aumento de despesa sem medidas ou efeitos extraordinários no próximo ano vai chegar aos 1995 milhões de euros, mais 2,1%, nas contas do governo. E aqui entram ainda efeitos como o descongelamento de salários e progressões, e contabilização de tempo de serviço na Administração Pública. A despesa com pessoal vai aumentar em 410,8 milhões, incluindo 75 milhões para cobrir contratações em curso. Nas pensões, e sem atualização extraordinária, os custos sobem em 457,1 milhões de euros.

E há ainda medidas do PEES com impacto em 2021, como a Escola Digital – o reforço de hardware e software nas escolas devido à pandemia implicou um compromisso de 229 milhões de euros para o próximo ano – ou as garantias públicas que o Estado terá de afetar para cumprir os limites das linhas de crédito autorizadas por Bruxelas ou para apoiar seguros de crédito às empresas dentro do mercado nacional.

Do lado da receita, e sem contar com mudanças na fiscalidade, o Estado vai depende da evolução do emprego para recolher IRS e contribuições sociais, e também do andar da economia e da pandemia para vir a saldar com as empresas valores de IRC que ficaram adiados neste ano. O Conselho das Finanças Públicas antecipa a entrada de 1150 milhões de euros relativos a pagamentos por conta adiados. O sector da banca também entrará no próximo ano com mais 33 milhões de euros por conta da contribuição social extraordinária a favor do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.