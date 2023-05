Pacto para aumentos salariais em Espanha aquém do acordo português

© Ivan del Val/Global Imagens

Patrões e sindicatos de Espanha chegaram, esta sexta-feira, a um pré-acordo que prevê aumentos salariais de 4% para este ano e de 3% para 2024 e 2025, avança o El Economista. Não só o pacto veio mais tarde do que o português, que foi assinado há meio ano, como as metas também são menos ambiciosas, uma vez que, por cá, é apontada uma valorização de 5,1% para 2023 e de 4,8% e 4,7% para os dois anos seguintes, respetivamente.

O jornal espanhol noticia, contudo, que o memorando ainda não está fechado. Confederações patronais e sindicais convocaram, para a próxima segunda-feira, dia 8, os seus órgãos consultivos para ratificar o acordo. Fontes ouvidas pelo El Economista indicam que o pacto inclui ainda uma cláusula de até 1% de aumento adicional, de acordo com a evolução da inflação.

Este acordo servirá de base para a revisão de 1300 acordos coletivos e deverá orientar as negociações salariais entre empregadores e trabalhadores, de acordo com o mesmo periódico.

Em março de 2022, decorreram as primeiras negociações para renovar o pacto salarial para 2022-2024, que terminaram, porém, sem sucesso. Um ano depois, os sindicatos apresentaram uma proposta que previa aumentos salariais anuais de 5% em 2022, de 4,5% em 2023 e de 3,75% em 2024. Mas os patrões não aceitaram.

Chegou-se agora a um princípio de acordo que aponta para valorizações salariais de 4% para este ano e de 3% para 2024 e 2025.

O acordo português, assinado em outubro passado entre governo, patrões e UGT (a CGTP ficou de fora), parece, logo à partida, muito mais ambicioso do que o espanhol. O memorando nacional prevê aumentos salariais de 5,1% para 2023, de 4,8% para 2024 e de 4,7% para 2025.

Contudo, os vencimentos mínimos e médios no país vizinho são bem superiores. Em Espanha, o salário mínimo bruto mensal fixou-se, este ano, nos 1 080 euros: são mais 320 euros do que os 760 euros pagos em Portugal. Do mesmo modo, a remuneração média mensal bruta espanhola está nos 2 086,8 euros, segundo o Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Em Portugal, o mesmo indicador é 1 411 euros, menos 669 euros, de acordo com o gabinete de estatísticas homólogo.

Ainda assim, é preciso ter em conta que a inflação média anual do ano passado, em Espanha, foi de 8,4%, superior à registada em Portugal, de 7,8%.