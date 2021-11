Pacto Português para os Plásticos já engloba 20% das embalagens no mercado

Pedro São Simão, coordenador do Pacto Português para os Plásticos, na apresentação do primeiro relatório de progresso da iniciativa © Direitos Rservados

Eliminar os plásticos de uso único problemáticos ou desnecessários até 2025 é uma das metas definidas pelo Pacto Português para os Plásticos (PPP), iniciativa de adesão voluntária que engloba 105 entidades, como a Sonae, Jerónimo Martins, Lidl, Mercadona e Aldi. Em 2020, estes plásticos pesavam 4% no portefólio dos membros do Pacto, um valor que é um ponto percentual acima do ano anterior. A culpa é da pandemia que veio alterar os padrões de consumo dos portugueses, levando ao consumo crescente de takeaway, com o consequente aumento das respetivas embalagens. "São dados alarmantes", admite Pedro São Simão, coordenador do Pacto Português para os Plásticos.

Foram 3.408 toneladas de plásticos de uso único que foram colocadas no mercado em 2020 pelos membros do PPP, mais 848 toneladas do que em 2019. "Num período especialmente atípico, a pandemia de covid-19 obrigou à alteração de hábitos e rotinas que estimularam o consumo de alguns plásticos de uso único. Na area da embalagem, o incremento dos serviços de takeaway e de delivery ""impactou significativamente o consumo de plásticos descartáveis", pode ler-se no relatório da Associação Smart Waste Portugal, que hoje deu a conhecer os resultados do primeiro relatório do progresso do Pacto Português para os Plásticos. Pedro São Simão reconhece que esta "não é a tendência que se pretendia", no entanto, garante, hoje mesmo, os membros do pacto vão reunir os diferentes grupos de trabalho para "procurarem soluções conjuntas de modo a tornarem os descartáveis necessários em reutilizáveis".

O PPP é uma plataforma colaborativa que reúne os diferentes atores da cadeia de valor nacional do plástico, desde os produtores e distribuidores de matéria-prima, até aos recicladores, passando pela indústria, retalhistas, entidades gestoras de resíduos, etc., que pretende criar uma economia circular para os plásticos, de modo a que estes sejam valorizado e nunca se convertam em resíduos. Conta já com 105 membros, quase o dobro dos 55 com que arrancou em fevereiro de 2020.

Mas nem tudo são más notícias. No que aos 19 itens da Diretiva de Plásticos de Uso Único, cuja colocação no mercado passou a ser proibida em 2021, os aderentes a esta iniciativa "fora já muito além". Por exemplo, os sacos de supermercado, os copos, as 'mesinhas' nas caixas de pizza e as varas para balões "já não constavam do portefólio dos membros do PPP em 2020". Também as palhinhas "já quase desapareceram" e os cotonetes com bastão de plástico foram reduzidos em 99%.

