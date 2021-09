Paddy Cosgrave elogia trabalho de Medina, mas diz que Lisboa fica "bem servida" com Moedas

O co-Fundador e CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave intervém na conferência de imprensa sobre a edição 2021 da Web Summit sobre os detalhes e novidades sobre a edição 2021 da Web Summit, que terá lugar em Lisboa de 1 a 4 de novembro. Lisboa, 28 de setembro de 2021. © MIGUEL A. LOPES/LUSA

A vitória eleitoral de Carlos Moedas sobre Fernando medina, em Lisboa, não passou despercebida ao CEO e fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, que esta terça-feira considerou que o resultado eleitoral não deverá implicar mudanças na realização da Web Summit na capital.

"A eleição teve lugar no domingo e, por isso, é cedo para comentar, mas não espero nenhuma mudança", afirmou Paddy Cosgrave durante a conferência de imprensa de apresentação da Web Summit de 2021, que decorreu dois dias após a conquista eleitoral de Moedas sobre Medina.

"Tive oportunidade de trabalhar com Fernando Medina, nos últimos anos, e ele foi um excelente presidente de câmara", acrescentou o empresário irlandês, que falava ao lado do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Quanto a Moeda, Paddy Cosgrave sublinhou que conhece o social-democrata "do tempo em que [este] era comissário europeu [da Investigação, Inovação e Ciência]". "Lisboa fica muito bem servida para o futuro", previu.

Moedas, Medina e a Web Summit

Tanto Carlos Moedas como Fernando Medina têm uma relação próxima com a Web Summit. Foi com Medina à frente da autarquia de Lisboa que uma das maiores feiras tecnológicas veio para Portugal. Em 2016, dois anos depois do Governo, Câmara Municipal de Lisboa e a Connected Intelligence Limited assinaram um acordo relativo à organização do Web Summit entre 2019 e 2028, mediante o investimento de 11 milhões de euros todos os anos.

Já Moedas esteve presente nas edições de 2018, 2019 e 2020 como orador convidado da organização liderada como Cosgrave. Além disso, o presidente eleito para a cãmara de Lisboa esteve também, já em 2021, no Collision, o evento irmão da Web Summit que se realiza em Toronto, no Canadá.

Da última vez que Moedas foi à Web Summit, o então administrador da Gulbenkian aproveitou o tempo de antena para falar que estava empenhado em criar um hub de inteligência artificial em Portugal.

Num painel que contava com a portuguesa Daniela Braga, da DefinedCrowd, Moedas defendeu os atrativos da Europa e de Portugal para o ecossistema de startups e empresas europeias.

A ideia de criar no país um ponto atrativo para desenvolver inteligência artificial em Portugal, exposta na Web Summit, não foi esquecida, com Moedas a apresentar no programa eleitoral da sua campanha à Câmara Municipal de Lisboa algo nesse caminho: criar uma "fábrica de unicórnios". A ideia passará por ter um espaço que vai "potenciar as startups lisboetas para que se possam tornar unicórnios", onde especialistas podem encontrar uma "linha de montagem", que "ajudará à maturação e à resiliência de projetos que devem começar na cidade e acabar como marcas globais", segundo explicou em entrevista ao "Vida Económica".

A relação de Moedas com as empresas e com a promoção de eventos como a Web Summit também não é uma novidade. Já em 2018, o agora autarca de Lisboa tinha defendido a existência de um "Silicon Valley europeu".

"Sou contra esta ideia de que na Europa precisamos de um Silicon Valley. Acho que temos o nosso Silicon Valley europeu, que é esta rede de cidades fantásticas que temos hoje, como Lisboa, Amesterdão, Berlim. E o que se vê é esta geração que está a criar grandes empresas", disse pouco tempo depois de ter apresentado, enquanto comissário europeu, a proposta de um orçamento de 100 mil milhões de euros para a Ciência, no programa Horizonte Europa.

Carlos Moedas conquistou a Câmara Municipal de Lisboa nas eleições autárquicas, liderando o Movimento Novos Tempos (uma coligação de direita que incluia PSD e CDS-PP), contrariando a reeleição de Fernando Medina, do PS como apontavam as sondagens. A diferença entre ambos foi cerca de 1.400 votos.