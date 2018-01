Paddy Cosgrave partilha vídeo sobre Web Summit com imagens do Panteão

Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, partilhou esta sexta-feira um vídeo promocional com imagens intercaladas da cimeira e de Lisboa, incluindo uma do polémico jantar no Panteão Nacional.

O vídeo, com a duração de de 1 minuto e 33 segundos, abre com uma imagem aérea do Castelo de São Jorge e com uma declaração de Stephen Hawking, professor de Cambridge: “todos os aspetos das nossas vidas serão transformados”.

Depois de algumas imagens da capital, o vídeo “passa” para dentro do agora Altice Arena onde decorreu a cimeira tecnológica, mais precisamente para o momento em que Al Gore fazia a sua intervenção: “Não podemos condenar a próxima geração a uma vida de degradação e desespero”, afirma o ex-vice-presidente dos EUA.

O vídeo prossegue com mais imagens da noite lisboeta e dos sítios onde decorreu a chamada Night Summit e volta para dentro do pavilhão ao mesmo tempo em que se ouve o fundador da Kernel, Bryan Johnson, a anunciar que a humanidade está prestes a entrar “na revolução mais consequente da história”. É neste momento que aparece uma imagem do polémico jantar no Panteão Nacional.

O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, aparecem em seguida a darem um abraço e logo a seguir abraçados ao próprio Paddy Cosgrave.

O vídeo termina com uma imagem do fundador da Web Summit e com a promessa de voltarem novamente em novembro.