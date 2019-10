Paddy Cosgrave prevê 70 mil participantes e 1.800 startups na Web Summit

O cofundador da Web Summit Paddy Cosgrave disse esperar cerca de 70 mil participantes, incluindo 1.800 ‘startups’, na quarta edição da conferência, que vai decorrer de 04 a 07 de novembro no Parque das Nações, em Lisboa.

“Já temos os mais incríveis oradores, como o CEO do Tinder, o Chairman da Huawei, o CEO da Wikimedia, dois comissários europeus e muitos outros. Esperamos 70 mil participantes, incluindo 1.800 ‘startups’, 1.500 investidores e dois mil membros de ‘media'”, afirmou à agência Lusa Paddy Cosgrave, também presidente executivo da Web Summit.

Além de assumir que a organização está “muito entusiasmada para ver algumas das iniciativas, como as mulheres na tecnologia e o ‘planet:tech'”, Paddy Cosgrave revelou que a edição de 2019 está também focada nas alterações climáticas.

“Estamos a caminhar na direção de um evento livre da utilização de plástico e muito do conteúdo que vamos ter no ‘planet:tech’ assenta no papel que a tecnologia pode assumir no combate às alterações climáticas. E isso acaba por realçar o trabalho que a Web Summit pode fazer, ao criar uma rede de conexões ambientais que podem traduzir-se em projetos pós evento”, defendeu.

Atendendo à expectativa de 70 mil participantes na conferência tecnológica, ainda “há muitos preparativos e trabalho a decorrer”, desenvolvido por “uma equipa muito talentosa que tem feito continuamente eventos de elevada qualidade”, referiu.

“Contamos esgotar o evento mais cedo do que nunca. Com mais de 20 palcos, somos capazes de atrair especialistas dos mais diversos setores para falar à nossa audiência sobre tópicos tão diferentes como o futuro da inteligência artificial, os desafios à volta da proteção de dados ou a urgência de se adotar comportamentos sustentáveis, com vista a proteger o nosso planeta da ameaça das alterações climáticas”, especificou.

Devido ao acordo firmado, em 2018, entre o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa e Paddy Cosgrave, a Web Summit vai permanecer na capital portuguesa durante 10 anos.

“Temos um escritório em Lisboa, onde trabalham 12 pessoas, e estamos a planear expandir a nossa presença em Portugal. Estamos neste momento a contratar para várias áreas, desde desenvolvimento de ‘software’ até organização de eventos”, acrescentou o cofundador da Web Summit.