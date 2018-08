Paddy Cosgrave: “Se o Governo português pedir, cancelaremos o convite a Le Pen”

O fundador da Web Summit reagiu esta terça-feira ao convite feito a Marine Le Pen para estar presente no evento que decorre em novembro em Lisboa.

Numa nota escrita no site Medium, Paddy Cosgrave afirma que a Web Summit é um “espaço aberto ao debate entre vários pontos de vista” e garante que “se os nossos anfitriões, o Governo português, nos pedirem para cancelar o convite a Marine Le Pen, nós vamos respeitar esse pedido e vamos fazê-lo imediatamente”.

Após explicar as razões que levaram ao convite, Paddy conclui que “o interesse dos nossos anfitriões, Portugal, e o interesse do povo português, devem estar acima dos interesses da Web Summit”.

I’ve published some thoughts on Marine Le Pen “What are militant anarchists, leftist trade union leaders, right-wing populists and libertarians all doing at a tech conference?”https://t.co/rVXTX54KAv — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) 14 de agosto de 2018

Na extensa nota, Paddy Cosgrave justifica o convite feito à líder do partido francês de extrema-direita União Nacional (ex-União Nacional) afirmando que a “liberdade de expressão é um direito fundamental na União Europeia e o pilar de qualquer sociedade democrática”.

O irlandês afirma que as opiniões de Marine Le Pen são, na sua opinião, “erradas”, e que nem o facto de ter reunido mais de 30% dos votos na segunda ronda das presidenciais francesas legitima o seu pensamento. E sublinha que deixar “ideias extremas” de fora da conferência é o “caminho fácil”. E explica por que escolheu não o fazer.

“Acreditamos que banir ou tentar ignorar essas ideias, que têm sido difundidas pela tecnologia, não ajuda à compreensão. Mais importante, talvez, banir ou ignorar essas ideias não ajuda a perceber os motivos pelos quais essas ideias têm cada vez mais apoiantes em várias partes da Europa”, escreve o irlandês.

Paddy destaca que há uma “necessidade palpável de debater e discutir este fenómeno, as suas causas e o papel que a tecnologia tem nele”. E acrescenta que a Web Summit é um lugar “onde as pessoas devem estar preparadas para mudar de opinião e desafiar as opiniões dos outros”.

Marine Le Pen não irá, no entanto, discursar no palco principal do evento, na Altice Arena, nem num dos outros 20 palcos secundários espalhados pelo Pavilhão de Portugal.

Paddy Cosgrave revela que os oradores cujas ideias “podem ser consideradas ofensivas” não são convidados para estes palcos, ficando antes pelo Forum, um espaço reservado a convidados (políticos, CEO’s ou académicos). Foi o que aconteceu no ano passado, por exemplo, com Nigel Farage.

E garante que, tal como aconteceu com outros oradores, Le Pen não irá expor as suas ideias sem contraditório, antes sendo “desafiada e escrutinada” por jornalistas profissionais ou por oradores com opiniões diferentes.

A notícia da vinda de Marine Le Pen à conferência tecnológica foi avançada na semana passada pelo Dinheiro Vivo. Posteriormente o nome da líder da União Nacional foi retirado da lista de oradores, tendo sido confirmado ao Dinheiro Vivo que a francesa não era esperada em Lisboa. No entanto, esta segunda-feira o nome de Le Pen voltou à lista de presenças confirmadas. A vinda a Lisboa da ex-candidata às presidenciais em França causou polémica nas redes sociais e mereceu a contestação do PCP e do Bloco de Esquerda, e de alguns vultos socialistas.

O post de Paddy Cosgrave no Twitter já conta com dezenas de críticas à posição assumida pelo fundador da Web Summit.

A terceira edição da Web Summit em Lisboa decorre entre 5 e 8 de novembro.