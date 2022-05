Pagamento aos setores agroflorestal e das pescas superam 33 milhões de euros

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas pagou 33 milhões de euros © TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Maio, 2022 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pagamentos aos setores agroflorestal e das pescas ascenderam a um montante total superior a 33 milhões de euros no final de mês de maio, foi divulgado pelo Ministério da Agricultura e Alimentação, esta terça-feira.

"No final do mês de maio de 2022, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) procedeu a pagamentos aos setores agroflorestal e das pescas num montante total superior a 33 milhões de euros", refere a nota do ministério tutelado por Maria do Céu Antunes.

O Governo detalha que, no contexto do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), foram realizados pagamentos num "valor próximo" a 25 milhões de euros (ME), relativos à execução do PDR2020, abrangendo, designadamente, 21,5 ME referentes a Investimento e 2,5 ME associados a Instrumentos Financeiros.

Já no que toca ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), os pagamentos realizados atingiram um montante superior a cinco milhões de euros, incluindo, 1,8 milhões de euros para pagamentos por Práticas Agrícolas Benéficas para o Ambiente e o Clima (Greening), 1,1 milhões de euros para a Promoção de Vinho em Mercado de Países Terceiros e um milhão de euros para Fundos Operacionais -- Frutas e Produtos Hortícolas, assinala o executivo.

Foram ainda realizados pagamentos num "valor superior" a três milhões de euros, associados à execução do MAR2020, no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos das Pescas (FEAMP).