Pagamento de 298,5 milhões do Apoiar.pt pode seguir já na próxima semana

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, intervém durante a assinatura dos protocolos Campanha Natal 2020 – Compre cuidando de todos, no Salão Nobre do Ministério da Economia e Transição Digital, em Lisboa, 04 de novembro de 2020. Através da ferramenta digital criada para o efeito, os comerciantes que adiram à iniciativa assumirão o compromisso de permitir que os produtos comprados nos seus estabelecimentos entre hoje e 25 de dezembro possam ser trocados até ao dia 31 de janeiro de 2021, ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

Mais de 30 mil empresas já apresentaram candidatura ao programa de apoio Apoiar.pt num valor próximo dos 298,5 milhões de euros.

A informação foi avançada nesta quinta-feira pelo ministro da Economia, depois de uma reunião com a Confederação do Comércio e Serviços.

"Houve, até ao final de hoje 30.288 candidaturas de empresas que solicitaram um apoio a fundo perdido e vão receber 298,487 milhões de euros, com o Governo a esperar "poder começar a pagar no final da próxima semana, início da outra".. Destes mais de 100 milhões são de empresas da restauração", detalhou Pedro Siza Vieira, na conferência de imprensa, apontando a "adesão muito significativa".

O ministro da Economia insistiu que o Governo tem falado com todos os representantes dos empresários e tem apresentado medidas que incluem sugestões das confederações empresariais, quando questionado sobre a greve de fome de empresários em frente ao parlamento.

Pedro Siza Vieira deu o exemplo do programa Apoiar.pt que tem uma verba de "750 milhões de euros a fundo perdido para as empresas do comércio não alimentar, restauração, cultura e outros que são mais impactados por esta depressão da procura", indicou o ministro, atualizando os dados da adesão a este instrumento.