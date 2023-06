Pagamento do segundo apoio extraordinário de 90 euros chega esta segunda-feira

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

Chega nesta quarta-feira o pagamento do segundo apoio extraordinário de 90 euros destinado a ajudar um milhão de famílias mais vulneráveis. Como refere o Ministério do Trabalho, em comunicado, o valor será pago via transferência bancária e destina-se a "todos os agregados familiares beneficiários da tarifa social de energia elétrica e de prestações sociais mínimas".

Ao todo o Governo vai pagar 90 milhões de euros, que foram disponibilizados para uma medida extraordinária "para apoiar as famílias mais vulneráveis face ao aumento de custos decorrentes da inflação".

A primeira prestação foi paga em abril e as próximas duas, sempre de 90 euros cada, serão transferidas para a conta destes contribuintes, em agosto e novembro. Como frisa o Ministério do Trabalho, "todos estes agregados familiares receberão no ano de 2023 um montante global de 360 euros".

O Governo explica que aqueles que tenham direito a este apoio e ainda não tenham atualizado o IBAN, que devem fazê-lo através da Segurança Social Direta, e afirma ainda que está garantido o pagamento retroativo do apoio após a respetiva atualização.

Para registar ou atualizar o IBAN é apenas necessário:

1. Entrar na Segurança Social Direta

2. Aceder ao "menu Perfil" > Conta Bancária

3. Registar ou atualizar o IBAN