Pagamento Especial por Conta acaba em 2022

Entrega do OE 2022 © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O Governo vai acabar com o Pagamento Especial por Conta já em 2022. A medida faz parte da proposta de Orçamento do Estado para 2022, que foi entregue pouco antes da meia-noite na Assembleia da República pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e que o Governo designa por "um orçamento amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens".

"Para aliviar os encargos financeiros e operacionais das empresas, em particular das microempresas, o Governo dá sequência à estratégia de eliminação progressiva do Pagamento Especial por Conta que ocorreu ao longo dos últimos anos. Em 2022, propõe-se, assim, a eliminação definitiva da obrigação de entrega do PEC para todas as empresas, não colocando em causa os regimes atuais de dedução à coleta e reembolso dos pagamentos efetuados em anos anteriores", pode ler-se na proposta de OE.

O PEC consiste numa antecipação da coleta calculada percentualmente em função da faturação das empresas no ano anterior e que podia ser paga em prestações. A questão é que, desde 2019, que as micro, pequenas e médias empresas podiam pedir a devolução antecipada, no final do ano, das verbas pagas para este efeito. Já em 2020, o Governo decidiu mesmo suspender o pagamento do PEC em função das quebras de vendas das micro, pequenas e médias empresas nos primeiros seis meses do ano. Agora, põe fim ao mesmo. Não admira, por isso, que a medida tenha um efeito limitado: o Governo estima que a eliminação do PEC vá custar 10 milhões aos cofres do Estado.

No âmbito das medidas fiscais para as empresas, a proposta de OE2022 traz o Incentivo Fiscal à Recuperação que permitirá deduzir 10% das despesas de investimento habituais e 25% do investimento adicional, que supere a média dos últimos três anos.

A linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas vai ser "prorrogada e as suas condições de acesso melhoradas", bem como revisto o regime fiscal das stock options para as start-ups tecnológicas.

As obrigações declarativas e de pagamento relativas ao IVA "passam a ter o mesmo prazo de cumprimento", independentemente de se aplicar o regime mensal ou trimestral: a entrega da declaração periódica tem de acontecer até ao dia 20 e o pagamento até dia 25 do mês respetivo. E as empresas com processos de execução fiscal em curso poderão adotar um plano prestacional de até 60 meses. "Os planos prestacionais que dispensem garantia - ou seja, os referentes a cobranças de dívidas de valor igual ou inferior a cinco mil euros para pessoas singulares, ou a 10 mil euros para pessoas coletivas -, incluindo os que se encontrem em fase de cobrança coerciva, vão passar a ser feitos de forma automática pela Autoridade Tributária, sem necessidade de requerimento expresso", explica o Executivo.