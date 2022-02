Pagamentos ao setor agroflorestal ascendem a 31 ME em fevereiro. Caminhos florestais. (Tony Dias/Global Imagens) © Tony Dias/Global Imagens

"No final do mês de fevereiro de 2022, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) procedeu a pagamentos ao setor agroflorestal no montante total de cerca de 31 milhões de euros", indicou, em comunicado, o executivo.

Deste montante, destacam-se 5,9 milhões de euros no âmbito do Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA), incluindo 2,8 milhões de euros para o Regime de Pagamentos Base, 2,1 milhões de euros para Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente, bem como um milhão de euros para o Novo Regime da Vinha.

Por sua vez, no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) efetuaram-se pagamentos de 25,6 milhões de euros, "relativos à execução do PDR 2020" (Programa de Desenvolvimento Rural).

Este valor divide-se entre o investimento (15,4 milhões de euros) e as medidas agroambientais (10,2 milhões de euros).