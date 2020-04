Pagaqui lança serviço que permite pagamentos por SMS e email

A Pagaqui – Pagamentos e Carregamentos lançou um serviço que permite aos cidadãos realizarem os seus pagamentos através de mensagem de telemóvel ou email.

O objetivo deste novo serviço é evitar deslocações a caixas de multibanco ou a utilização de terminais de pagamento quando recebem as suas compras em casa ou realizam os seus pagamentos habituais.

“Numa altura em que as entregas em casa são uma necessidade, a solução Link to Pay, permite às empresas cobrarem essas mesmas entregas sem qualquer interação física com os seus clientes. É ainda de extrema importância para um segmento da população que ainda não dispõe de acesso ao home-banking para realizar os seus pagamentos”, diz João Barros, CEO da empresa.

Este novo serviço é disponibilizado às empresas através de um portal da Pagaqui, no qual estará acessível a plataforma Link to Pay e a partir da qual a entidade fará a gestão e acompanhamento, em tempo real, das suas cobranças online.