Pagar custos do teletrabalho precisa de "soluções de bom senso". Governo "estuda melhor situação"

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, acompanhado por António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais © Rodrigo Antunes / Lusa

Na audição do ministro das Finanças, que decorreu esta terça-feira, a deputada do PSD notou que as empresas enfrentam dificuldades para cumprir a recomendação do Governo de pagar os custos do teletrabalho, suportando despesas como a Internet e o telefone.

Numa altura em que este regime de trabalho voltou a ser obrigatório devido às medidas do estado de emergência, caso as funções desempenhadas pelo trabalhador sejam compatíveis, Margarida Balseiro Lopes notou a dificuldade que as empresas possam ter com a dedução deste tipo de despesas.

A deputada notou que, uma vez que o trabalhador "já tem um contrato" de telecomunicações, com um número de contribuinte associado, não é possível introduzir o número fiscal da empresas para poder deduzir esta despesa.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais avançou que são precisas "soluções de bom senso" para este tema, indicando que o Governo está "a estudar a melhor solução para o fazer, porque não são rendimentos isentos".

Mendonça Mendes deixou ainda um exemplo, explicando que "nos encargos de deslocação em viatura própria não há indicação do NIF das empresas" e que a despesa é na mesma paga pelas empresas, através da disponibilização de dados concretos.

Na semana passada o Negócios avançou que as empresas têm de suportar os custos de telefone e internet dos trabalhadores durante o teletrabalho. Este tipo de encargos encargo está previsto no Código de Trabalho, sendo que o teletrabalho obrigatório determinado pelo Estado de Emergência não suspende a lei.