Paginas do Governo Regional e do PSD/Madeira no facebook alvo de ciberataques

Página do Facebook do governos regional madeirense foi hackeada

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Julho, 2022 • 10:00

As páginas oficiais do governo madeirense e do PSD/Madeira na rede social Facebook foram alvo de ciberataques, foi anunciado esta segunda-feira.

"A página do Governo Regional no Facebook foi alvo de um ciberataque, estando a reproduzir conteúdos que não são produzidos pelo executivo madeirense, nem da sua responsabilidade", lê-se no alerta divulgado pela presidência do executivo madeirense.

No documento, o governo insular (PSD/CDS) adianta que "a situação está a ser acompanhada e resolvida pelos serviços competentes do governo e já foi solicitada a cooperação e a intervenção urgente das instâncias judiciais e policiais, de modo a sanar o incidente o mais depressa possível".

Também solicita que os utilizadores e seguidores "não respondam a mensagens com origem nesta página" e sigam "apenas os canais web site e outros não comprometidos".

"Apesar de sermos alheios ao sucedido, lamentamos o transtorno que todos os nossos utilizadores possam estar a sofrer e pedimos desculpa pelo mesmo", conclui.

Por seu turno, em comunicado, o PSD/Madeira também alerta para a ocorrência de um ciberataque à sua página oficial nesta mesma rede no passado fim de semana.

"O que faz com que esta plataforma esteja a reproduzir conteúdos que não são da responsabilidade deste partido nem de nenhum dos seus intervenientes", complementa.

O PSD/Madeira refere, igualmente, que a situação está a ser acompanhada e que foi "solicitada a intervenção das autoridades, de modo a que se possa resolver e sanar esta situação, na maior brevidade possível".

A estrutura regional social-democrata alerta para "a importância de não ser estabelecida qualquer comunicação, por mensagem, com a página".