País cria mais 3,5% de empregos, maior valor das séries oficiais

O país tinha no final de 2017 cerca de 4,8 milhões de pessoas empregadas. Este valor traduz-se numa criação de emprego homóloga na ordem dos 3,5% no quarto trimestre.

Ou seja, num ano a economia ganhou 161,3 mil postos de trabalho em termos líquidos, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira. Trata-se do maior aumento percentual e absoluto das séries oficiais, que remontam a 1998.

Em todo o caso, segundo informa agora o INE no inquérito ao emprego do quarto trimestre, há uma estagnação do mercado de trabalho face ao terceiro trimestre. Isto é, a variação no emprego foi praticamente nula.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, reagiu prontamente aos novos dados do INE, apontando, justamente, para “o maior ritmo de criação de emprego desde finais dos anos 90”, “quase 4%”.

Disse ainda que “o desemprego caiu mais de 20% só em 2017”, “menos 224 mil desempregados em dois anos”.

Para o governante, que falava na conferência Banking Summit, em Lisboa, isto representa “uma enorme progressão no mercado de trabalho”, “reflete-se também nos salários, com o salário médio a crescer 2% por ano”.

Defendeu também que “devemos agradecer às empresas portuguesas, são elas que justificam este crescimento de empregos e salários”.

Emprego para homens, mais velhos e com secundário feito

O instituto refere que “o aumento homólogo da população empregada ficou a dever-se, essencialmente, ao acréscimo do emprego ” masculino, dos mais velhos, com o ensino secundário, no sector dos serviços e com contratos sem termo.

Nessa criação de emprego de 161 mil casos, o INE destaca “os homens (mais 87,8 mil postos de trabalho; aumento de 3,7%)” e “as pessoas dos 45 aos 64 anos (130,7 mil; 6,9%)”.

O emprego subiu principalmente entre “as pessoas que completaram o correspondente ao ensino secundário ou pós-secundário (87,4 mil; 7,3%)”, que estavam “empregadas no sector dos serviços (118,9 mil; 3,7%)”.

O INE também destaca o emprego criado “nas atividades de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos, nas de transportes e armazenagem e nas de alojamento, restauração”, Estas atividades todas contribuíram com um aumento de 43,2 mil empregos, mais 3,7% em termos homólogos.

Visto de outro ângulo, o INE diz que foram os trabalhadores por conta de outrem que mais puxaram pelo emprego até ao quarto trimestre (174,6 mil; 4,5%), “nomeadamente com contrato de trabalho sem termo (135,5 mil; 4,5%); e empregados a tempo completo (183,1 mil; 4,5%)”.

(atualizado às 13h15 com declarações do ministro das Finanças)