Pais devem alternar cuidados a menores à semana para apoio a 100%

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. © NUNO FOX/LUSA

Para terem acesso ao valor de 100% do salário-base no âmbito do apoio excecional à família, destinada a pais forçados a ficar em casa a cuidar de menores de 12 anos com a suspensão de aulas presenciais, os pais devem alternar a cada semana na assistência aos filhos, nas famílias com dois progenitores.

A indicação foi dada nesta quinta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, após reunião do Conselho de Ministros que aprovou o alargamento da medida de apoio a alguns pais em teletrabalho, assim como o aumento do valor de compensação para pais que partilhem o dever de prestar assistência aos filhos ou famílias monoparentais (mas apenas aquelas que estão reconhecidas no sistema de Segurança Social por receberem o abono de família destinado a famílias monoparentais).

"Será feito com base em declaração de compromisso dos próprios progenitores", informou também a ministra, reiterando uma indicação já ontem dada após reunião da Comissão Permanente de Concertação Social.

O alargamento hoje aprovado, numa tarde em que os partidos se preparam para debater no parlamento as regras do apoios, numa apreciação parlamentar pedida pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, com ambos os partidos a pedir o pagamento a 100% do apoio para todos os trabalhadores.

A opção do governo limita a entrega desse valor mais elevado (ainda assim, com corte nos complementos remuneratórios), no entanto, apenas a famílias monoparentais e a situações de partilha do dever de cuidado a menores pelo casal.

Serão abrangidos também os trabalhadores independentes, assegurou Ana Mendes Godinho, com a Segurança Social a cobrir 100% do rendimento.

Por outro lado, o acesso ao apoio deixa de estar vedado a que esteja em teletrabalho num conjunto de três situações: quando um dos menores frequente até ao quarto ano de escolaridade; nas famílias monoparentais; e também quando haja dependentes a cargo com incapacidade igual ou superior a 60%. Nestes casos, os trabalhadores devem informar as empresas com três dias de antecedência, indica o governo.

Contudo, os partidos querem que o governo vá mais longe, com BE e PCP a pedirem o acesso ao apoio em qualquer situação em que um dos pais esteja em teletrabalho. O PSD, por seu lado, quer dar a possibilidade às famílias numerosas (com três ou mais filhos).

Da parte das centrais sindicais, ainda, a UGT reclama que a possibilidade de um teletrabalhador optar pelo apoio se estenda a famílias com menores de 12 anos, e não apenas os que frequentem até ao quarto ano de ensino. Ana Mendes Godinho, porém, justificou que a opção foi cobrir crianças na primeira infância e até ao final do primeiro ciclo por estarem mais dependentes de adultos no seguimento das aulas online.

Mas, se a situação de haver um dos pais em teletrabalho deixa de limitar o acesso ao apoio à família em algumas situações, o mesmo não sucede no acesso a escolas de acolhimento por filhos de trabalhadores essenciais quando o outro elemento do casal está em teletrabalho. "Não existe nenhuma alteração ao regime de acesso às escolas de acolhimento", confirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.