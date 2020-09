Países do sul aplicaram os estímulos mais fracos da Europa face à pandemia

Portugal está entre o grupo de países que, no continente europeu, mobilizou até aqui os apoios mais desajustados para fazer face às perdas no mercado de trabalho originadas pela pandemia do novo coronavírus. Os estímulos acionados no sul da Europa respondem a apenas um quinto da produtividade do trabalho perdida, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A organização publica esta quarta-feira uma nova atualização de previsões sobre o impacto da Covid-19 no mercado de trabalho, que revê em alta os danos até ao final do terceiro trimestre bem como as previsões de impacto até ao final do ano.

Em todo o mundo, as perdas no tempo de trabalho – devido a desemprego, inatividade ou redução de horários – chegarão nos primeiros nove meses ano aos 11,7%, equivalentes a 332 milhões de empregos a tempo completo (com horários semanais de 48 horas).

No melhor dos cenários, a quebra global persistirá num nível de 5,7% no quarto trimestre, valendo por 160 milhões de empregos eliminados, e no pior poderá manter-se ainda atingir 18% (515 milhões de postos de trabalho). O cenário base antecipa perdas de 8,6%, pondo em causa a atividade realizada pelo equivalente a 215 milhões de trabalhadores.

Tal como precisamos de duplicar esforços para derrotar o vírus, temos de agir urgentemente e numa escala que permita ultrapassar o impacto económico, social e no emprego”, diz o diretor-geral da OIT, Guy Ryder.

As novas previsões apontam a perdas “consideravelmente maiores” que as anteriores, admite a organização, que lembra que “as taxas de infeção globais atingiram novos máximos” e considera que “é claro que a pandemia continua a impedir uma recuperação robusta da economia e do mercado de trabalho, mesmo em países nos quais as taxas de infeção estão relativamente sob controlo”. As projeções assumem ainda assim que os países vão conseguir evitar medidas de confinamento tão severas como as vividas na primavera.

No sul da Europa encontra-se, nos nove meses até setembro, um dos maiores impactos. A quebra no trabalho é agora estimada em 15,7%, apenas atrás das vividas na América Latina (menos 20,9%) e no sul da Ásia (16,2%). Mas, esta é também uma das regiões do mundo onde os estímulos orçamentais acionados menos cobrem as perdas sofridas.

Segundo a OIT, a pandemia terá travado o equivalente a sete milhões de postos de trabalho. Já os apoios mobilizados – até ao dia 2 de setembro – corresponderão à produtividade do trabalho gerada por apenas dois milhões de empregos, nas contas da organização. O rácio encontrado pela OIT coloca os apoios disponibilizados a cobrirem apenas 23% da produtividade de cada emprego posto em causa pela pandemia. Ou seja, um quinto, e muito abaixo do calculado para as outras regiões da Europa.

Na Europa Ocidental, por contraste, os estímulos superam as perdas. A redução de atividade de trabalho estimada para os primeiros nove meses do ano atinge os 9,3% apenas, equivalentes a seis milhões de postos de trabalho, mas os apoios mobilizados cobrem a produtividade de sete milhões de empregos. A cobertura fica assim em 102%. Também o norte da Europa obtém uma proporção melhor de ajudas face às perdas sofridas, de 65%, assim como a Europa de Leste, nos 54%.

Mais de oito biliões de euros na resposta global

A OIT refere que os estímulos aplicados por governos de todo o mundo representam uma injeção global de 9,6 bilhões de dólares (8,2 biliões de euros no câmbio atual) na resposta à pandemia, no equivalente a 11% do PIB global. Já as perdas de rendimento de trabalho nas famílias atingirão os 3,5 biliões de dólares (cerca de três biliões de euros), num cálculo que exclui as medidas dos diferentes Estados para compensarem os impactos sofridos pelos seus cidadãos.

Nos países ricos, as ajudas mobilizadas vão, em média, além do impacto sofrido no mercado de trabalho. Já nos mais pobres os governos têm dificuldade em encontrar o espaço orçamental para injeções públicas destinadas a contrariar a inflexão na economia e no mercado de trabalho, alerta a OIT.

Globalmente, os estímulos cobrem 37% da produtividade perdida. Nos países ricos, a percentagem atinge os 108%, mas nos mais pobres não vai além dos 17%. Portugal está, com outros do sul da Europa, classificado entre os mais ricos. Porém, olhando os cálculos da OIT, os estímulos aplicados por este grupo regional pouco superam os dos países mais pobres.

Aumento de inativos prejudica recuperação

A organização sediada em Genebra alerta ainda neste relatório para o facto de as reduções no emprego nos vários países não estarem a ser explicadas por um aumento no desemprego oficial, mas antes da população inativa. Portugal, nos dados até ao segundo trimestre, é apontado pela OIT como exemplo de um país onde a perda de emprego verificada se traduz integralmente na passagem de trabalhadores à inatividade.

O relatório traz, neste aspeto, um aviso à navegação dos governos. “Este aumento na inatividade tem importantes implicações políticas. A experiência de anteriores crises mostra que ativar pessoas inativas é ainda mais difícil que reempregar desempregados. Por isso, taxas mais altas de inatividade tornarão provavelmente a recuperação no emprego mais difícil”, alerta, lembrando que jovens e trabalhadores mais velhos são os mais afetados pela atual crise e arriscam enfrentar “desvantagens de longo prazo no mercado de trabalho”.