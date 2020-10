PAN aponta “alguma resistência” do Governo nas negociações para o OE

O partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN) apontou esta terça-feira “resistência” por parte do Governo para as negociações do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

“O Governo tem mostrado alguma resistência nas negociações e alguma resistência naquilo que tem sido o acolhimento das medidas [do PAN], afirmou a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real no final da reunião com o ministro das Finanças, João Leão e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

“Compreendemos que estamos num momento extraordinário, mas estamos a falar de propostas que são responsáveis que visam ser acomodáveis daquilo que são os fundos nacionais como os fundos comunitários”, acrescentou a parlamentar.

Inês Sousa Real referia-se às propostas apresentadas pelo PAN, em concreto a criação de uma tara sobre as máscaras descartáveis. “Estamos a falar de um reembolso para quem adquire as máscaras descartáveis. O Governo tem mostrado abertura para essa medida, ainda não sabemos, contudo, se estará na generalidade ou na especialidade, mas tem havido abertura nessa medida”, referiu a líder parlamentar.

Recuperação de 5% em 2021

De acordo com os dados avançados pelo ministro das Finanças na reunião com o PAN, o crescimento da economia portuguesa deverá retomar no próximo ano, ainda que de forma tímida, depois da recessão histórica de 8% em 2020.

Ao longo da manhã, João Leão tem avançado intervalos de valores para as projeções macroeconómicas para este ano e o próximo, apontando, por exemplo, para um défice entre 7% e 7,5% do produto interno bruto (PIB) em 2020, reduzindo para pouco mais de 4% em 2021, com várias medidas de apoio às famílias e à economia a manterem-se.

“Existem medidas estabilizadoras que se vão manter e é com agrado que verificamos que isso acontece quer até ao final do ano quer até setembro do próximo ano”, apontou Inês Sousa Real, acrescentando que de “alguma forma vem ajudar a reduzir o défice que é esperado na ordem dos 8% bem como a taxa de desemprego, com uma recuperação económica ainda que tímida em 2021 na ordem dos 5%”, indicou.

A deputada defendeu que estas “medidas são fundamentais de que não existe um aumento mais significativo do desemprego e da perda de rendimentos para as famílias”.