PAN poderá eleger um deputado

Inês Sousa Real, da comissão política do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), afirmou hoje que a possível eleição de, pelo menos, um eurodeputado significa que “os portugueses cada vez mais se identificam com partidos alternativos”.

“Vamos aguardar os resultados finais com serenidade, mas esta projeção revela a confiança dos portugueses e que vamos ao encontro das suas expectativas”, afirmou aos jornalistas a também deputada municipal do PAN em Lisboa.

Inês Sousa Real sublinhou que a “forte” votação no PAN significa que os portugueses se identificam cada vez mais com partidos alternativos aos tradicionais.

Por outro lado, a responsável partidária lamentou as “elevadas” taxas de abstenção.

Os resultados das primeiras projeções das televisões foram visionados pelo porta-voz do partido e deputado André Silva e por Francisco Guerreiro, cabeça de lista ao Parlamento Europeu, no piso inferior da sede do partido, enquanto os jornalistas se encontram no piso superior.