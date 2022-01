PAN elege um deputado. Porta-voz diz que resultado não reflete "empenho" do partido

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN © EPA/JOAO RELVAS

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, foi a última responsável política da noite eleitoral a falar, fazendo-o só depois de estar confirmada a conquista de um mandato para o partido nestas legislativas. O PAN conseguiu escapar ao que as projeções apontavam como pior cenário, perda de representação parlamentar. "É um mau resultado que não reflete o trabalho empenhado que desenvolvemos nos últimos anos", lamentou Inês Sousa Real.

O PAN passou de quatro deputados para apenas um - a própria Inês Sousa Real, que encabeçava a lista por Lisboa. "É com muita tristeza que assumo este mandato sozinha", disse. Com este recuo na presença parlamentar, o PAN deixará de ter um grupo parlamentar, o que terá consequências no trabalho parlamentar do partido.

Inês Sousa Real assumiu o mau resultado, referindo que haverá uma reflexão interna no PAN. Ainda assim, a porta-voz do partido acredita: "Numa próxima eleição seremos muitos mais".

A política lamentou, ainda, o reforço parlamentar de "forças populistas".

Inês Sousa Real notou também que espera que a maioria do PS "não se traduza em não deixar para trás a capacidade de diálogo que deve acontecer".