PAN em Cascais para impedir "abate ilegal de árvores"... que era operação de limpeza

Depois de ter recebido denúncias sobre o abate de árvores no Parque Natural de Sintra-Cascais, caso que teve propagação nas redes sociais, Inês Sousa Real foi à serra ver com os próprios olhos, conta a TSF, em reportagem aqui. À espera da deputada estavam elementos da câmara municipal, que defenderam a legalidade do processo, com uma intervenção que foi validada na Comissão de Defesa da Floresta.

As associações ambientalistas falavam num "crime ambiental", com abate de várias espécies de árvores, como explicou, no início da visita, o vice-presidente do Grupo Ecológico de Cascais. Pedro Jordão fala num "mar" de desflorestação, "uma área enormíssima".

O objetivo, afinal, era preservar e "tornar a floresta mais resiliente aos incêndios", para que os fogos de 2018 não voltem a ocorrer, explicou o responsável da Cascais Ambiente. A autarquia garante que são "árvores mortas" que estão a ser cortadas.

"Há, de facto, uma necessidade de maior informação para a população", admitiu porém Inês Sousa Real. "Recebemos vários emails, até nas redes sociais, de muitos cidadãos preocupados com a intervenção. O que não deixa de ser positivo, temos hoje uma sociedade mais sensível", salientou a líder do PAN à TSF depois de ouvir de que se tratava.

"As pessoas manifestam as suas preocupações, que são legítimas, mas têm que se informar sobre as coisas", disse João Melo à TSF (oiça aqui), "zonas de espaços abertos são de muito mais interessante biodiversidade. É nesses locais que as aves de rapina caçam e têm alimento", explicou o diretor da Cascais Ambiente.

