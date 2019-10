PAN: “Estamos disponíveis para discutir ideias com António Costa”

O PAN conquistou perto de 167 mil votos, o equivalente a 3,28%, nas eleições deste domingo. André Silva destacou “a grande vitória” do partido que passou a ser a quinta força política em Lisboa, Porto, Setúbal e Faro.

“Quadruplicámos o número de mandatos. Somos o único grupo parlamentar em que os homens estão em minoria. Somos um partido feminista”. Além de André Silva, o PAN elegeu Inês Sousa Real, Bebiana Cunha e Maria Cristina Pacheco Rodrigues.

Questionado sobre a possível celebração de um acordo com o PS, André Silva admitiu que o partido está disponível para negociar.

“Quando António Costa me ligar vou agradecer-lhe por parabenizar o PAN pelo excelente resultado. Se a intenção de António Costa for discutir ideias para o país, o PAN está disponível, seja com António Costa, com Rui Rio ou com Catarina Martins. Discutimos com qualquer partido que queira fazer pontes com o PAN”.

André Silva reforçou que o PS “não precisa do PAN para formar Governo”, e que para obter maioria parlamentar, o PS “precisa apenas do Bloco ou do PCP”.

“António Costa tem condições para formar Governo. Tem vários parceiros para formar as maiorias de que necessita, incluindo para fazer revisões constitucionais. Estamos disponíveis para negociar. Não temos linhas vermelhas pensadas para um cenário de apoio a uma solução governativa”. Para André Silva, há “dois partidos com ideias perigosas e extremistas: o Chega e o CDS”.

Sobre o crescimento do partido, o líder do PAN afirmou que os resultados “refletem o reconhecimento do trabalho” desenvolvido na legislatura. “O conservadorismo perdeu a maioria que tinha no parlamento. A maioria conservadora composta por PSD, CDS e CDU perdeu a maioria que tinha no parlamento. Estão reunidas as condições para que Portugal avance em convergência com os valores do século XXI”, concluiu.