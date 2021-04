PAN propõe subsídio de 11 euros por dia para despesas de teletrabalho

O deputado do PAN - Pessoas, dos Animais e da Natureza, André Silva, participa num debate parlamentar. MÁRIO CRUZ/LUSA © MÁRIO CRUZ/LUSA

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) propõe que as despesas com o teletrabalho sejam pagas pelas empresas num valor nunca inferior a 2,5% IAS (Indexante de Apoios Sociais) que atualmente daria cerca de 11 euros por dia (10,97 euros).

"Os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador, bem como outros indispensáveis ao exercício da sua função profissional, designadamente economato ou mobiliário eventualmente necessário, são fornecidos pelo empregador, que deve assegurar as respetivas instalação e manutenção e o pagamento das inerentes despesas", refere o projeto de lei que deu entrada esta segunda-feira na Assembleia da República.

As despesas referidas são pagas através de "abono de ajudas de custo" que não "poderá ser inferior ao correspondente a 2,5% do valor do Indexante dos Apoios Sociais por cada dia de trabalho prestado à distância", acrescenta a iniciativa dos três deputados do PAN, ou seja, os tais 10,97 euros tendo em conta o valor atual do IAS de 438,81 euros.

Nas despesas referidas pelo PAN incluem-se "os consumos de água, eletricidade, incluindo climatização, internet e telefone", refere o texto do diploma.

O projeto de lei determina por outro lado que caso os "instrumentos de trabalho" tenham sido comprados pelo trabalhador, "as correspondentes despesas de aquisição e de instalação devem, sem prejuízo do direito de propriedade e mediante a apresentação de documento comprovativo da despesa, ser reembolsadas mediante compensação pecuniária de valor não superior a 3 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais, com o processamento a ocorrer nos termos a acordar entre as partes", ou seja, 1316 euros, ao valor atual do IAS.

Quem tem direito

O projeto de lei do PAN - que introduz o conceito de "trabalho flexível" - define as condições e critérios em que os trabalhadores têm o direito ou podem requerer o teletrabalho.

Uma das novidades face a outras iniciativas (BE, PCP, Verdes e PS já apresentaram projetos) prende-se com a possibilidade de os trabalhadores que moram a mais de 50 quilómetros de distância do local de trabalho possam pedir para passar a trabalho à distância, o mesmo acontecendo para quem altere a morada de residência para o interior do país.

"Podem requerer o exercício da sua atividade em regime de teletrabalho, quando esta seja compatível com a atividade desempenhada e a entidade patronal disponha de recursos e meios para o efeito: a) os trabalhadores que alterem a sua residência para território do interior; b) os trabalhadores cuja residência se localize a mais de 50 km de distância do local de trabalho", lê-se no texto dos três deputados do PAN.

Mas o partido vai mais longe no universo de trabalhadores que têm o direito a pedir este regime. No projeto de lei, que vai a discussão no dia 5 de maio juntamente com os restantes já apresentados, o grupo parlamentar defende que têm direito os trabalhadores vítimas de violência doméstica (quando tenha pedido para ser transferido), com filhos menores de 12 anos, menores de idade com doença oncológica; ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica.

Os deputados do PAN defendem ainda que os trabalhadores reconhecidos como cuidadores informais "não principais", os trabalhadores com doença crónica ou com grau de deficiência igual ou superior a 60% e ainda o trabalhador-estudante.

As empresas não podem recusar o pedido para estes casos e se o fizer "com fundamento na incompatibilidade do exercício

de funções com a atividade desempenhada ou na falta de recursos e meios, deverá apresentar por escrito uma justificação fundamentada", lê-se no texto do projeto de lei que deu entrada esta segunda-feira na Assembleia da República, juntando-se às iniciativas do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do PS para alteração do atual regime de teletrabalho

Além do teletrabalho, o PAN introduz ainda o conceito de "trabalho flexível, uma modalidade menos rígida de prestação de trabalho à distância e que se concretiza mediante um simples acordo das partes (sem os formalismos contratuais da modalidade de teletrabalho)" e que combina trabalho presencial e trabalho à distância.

Notícia atualizada às 19h28 com mais informação