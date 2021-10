PAN: Se AR for dissolvida, que haja eleições quanto antes

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN © EPA/JOAO RELVAS

O PAN foi o quarto partido a ser recebido pelo Presidente da República neste sábado, 30 de outubro. E, aos jornalistas, em declarações transmitidas pela RTP3, Inês Sousa Real, líder do PAN, sustentou que se Assembleia da República (AR) for dissolvida, é importante que as eleições legislativas antecipadas sejam o quanto antes. Até porque o ato eleitoral não pode ficar "refém de interesses de partidos".

"É importante que, o quanto antes, se a Assembleia for dissolvida que se convoquem as eleições, que a data eleitoral não fique refém de interesses de partidos, que neste momento também têm os seus atos eleitorais pendentes porque o País não pode andar a reboque dos interesses partidários", disse a líder do PAN.

"O PAN está mais que preparado, caso exista essa data de 16 de janeiro, para irmos a eleições. O País tem de ter o quanto antes um Orçamento. Se for a 16 de janeiro [as eleições] tanto melhor. O País não pode estar à espera de ter um Orçamento só para meados de maio e quanto mais tarde for o ato eleitoral mais tarde teremos a vinda de Orçamento à Assembleia da República. Também não nos podemos esquecer de que é preciso garantir uma eficiência na aplicação dos fundos comunitários durante estes meses"., acrescentou.

Tanto o Chega com o PEV veem com bons olhos as eleições a 16 de janeiro. Já a Iniciativa Liberal considera mais indicado no final de janeiro.