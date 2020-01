PAN vai abster-se na votação do Orçamento do Estado na generalidade

O PAN vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020, na próxima sexta-feira, dia 10 de janeiro.

A líder da bancada parlamentar do Pessoas, Animais e Natureza anunciou o sentido de voto esta quarta-feira, deixando em aberto a apreciação que fará no final do processo, quando ocorrer a votação final global.

“Alguns aspetos foram acolhidos neste OE e que foram reclamados pelo PAN”, começou por indicar Inês Sousa Real, acrescentando que “não são suficientes para acompanhar a votação a favor, porque fica aquém das necessidades do país”, anunciou.

“Aquilo que foi o sinal do Governo não é suficiente”, reafirmou a líder da bancada parlamentar do PAN, constituída por quatro deputados. A deputada deu como exemplos “a subserviência que ainda se verifica em relação a alguns interesses a alguns setores, a fiscalidade perversa no sentido de apoiar atividades nocivas para o ambiente” e a “ausência de compromisso no combate às alterações climáticas”, indicou.

No entanto, a líder parlamentar do PAN destacou que algumas reivindicações foram acolhidas, “como o apoio e as soluções de alojamento às pessoas em situação de sem-abrigo, a antecipação do fecho das centrais do Pego e de Sines ou a reconversão e os apoios à agricultura biológica.”

Discussão continua

O partido vai continuar a negociar e espera conseguir alcançar outras metas durante o período da especialidade.

“Existe abertura ao diálogo. Para o PAN está tudo em aberto na especialidade. Deixamos a porta aberta mas com um alerta para o Governo: não se podem construir pontes sem alicerces e esperamos que na especialidade o Governo possa acolher as preocupações do PAN, mas também outras”, afirmou a líder parlamentar.

O partido deixou algumas medidas das quais não vai abrir mão como seja o investimento na saúde. “Existindo um excedente o governo tem de apostar mais no investimento destes setores, ou então continuamos com esta obsessão pelo défice”, indicou a líder parlamentar.