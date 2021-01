Pandemia. Armadores soliários e preocupados com fecho da restauração

© Direitos reservados

Com um novo confinamento geral imposto pelo crescimento da pandemia da covid-19 no país e com o setor da restauração reduzido a vendas em take-away, Manuel Marques, presidente da Associação de Armadores de Pescas do Norte e da Associação de Produtores de Pesca Litoral Norte lembra que os efeitos são graves no setor, mas que há um efeito bola de neve que afeta toda a cadeia de produção.

Manuel Marques manifesta "solidariedade, e uma profunda preocupação, com o setor da restauração para as avultadas perdas financeiras que estão a sentir pela limitação ao exercício da atividade. Os constrangimentos a que estão obrigados são sentidos diretamente pelos empresários, mas também pelos seus trabalhadores e famílias que dependem do rendimento da atividade".

Mas lembra ainda que esses constrangimentos "são partilhados por outros setores, nomeadamente o setor das pescas, que deixa de ver o produto da pesca escoado para restauração e hotelaria, dois dos setores em agonia. As restrições impostas à restauração antecipam tempos difíceis e provocarão o feito bola-de-neve já que o produto da pesca é absorvido pela restauração e exportação". O dirigente explica que a restauração era o setor onde se conseguia colocar algum do pescado; com a restauração quase fechada, e alguns dos restaurantes sem perspectivas de reabertura e a manterem-se os atuais condicionamentos à restauração, tememos que os meses vindouros tragam maiores dificuldades do que as que foram sentidas nos meses de março e abril."

Manuel Marques sublinha que "é já notório a desvalorização do peixe de maior valor e as dificuldades que as empresas da pesca artesanal estão com efeito a sentir", pelo que pede que "se encontre uma solução menos lesiva para o setor da restauração, e, por consequência, para os setores que diretamente dependem do sobrevivência da restauração, atenuando os danos colaterais".

O encerramento dos restaurantes "tem consequências irrecuperáveis em toda a cadeia de produção e alimentação até ao consumidor final. A intervenção imediata na restauração, e nos setores que dela direta ou indiretamente dependem, que representam milhares de empresas e muitos milhares de trabalhadores e respetivas famílias, ainda que peque por tardia, poderá evitar o colapso do setor", afirma.