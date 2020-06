Pandemia atira défice externo para quase 900 milhões de euros

Até ao mês de abril – o primeiro completo de confinamento – o défice externo português foi de 864 milhões de euros, muito por causa da queda da atividade turística estrangeira.

“Até abril de 2020, o saldo conjunto das balanças corrente e de capital fixou-se em -864 milhões de euros, o que compara com -201 milhões de euros em igual período de 2019”, refere o Banco de Portugal (Bdp) na nota estatística da balança de pagamentos, divulgada esta segunda-feira, 22 de junho.

“Este saldo resulta dos défices das balanças de bens e de rendimento primário, que apenas foram parcialmente compensados pelos excedentes das balanças de serviços, de rendimento secundário e de capital”, justifica o banco central.

E o turismo tem um papel importante na degradação do saldo das contas externas. “Nos primeiros quatro meses do ano, o défice da balança de bens diminuiu 379 milhões de euros face ao período homólogo e o excedente da balança de serviços reduziu 1371 milhões de euros”, começa por indicar o BdP, acrescentando que “desta redução 1057 milhões de euros resultaram da rubrica viagens e turismo, em consequência da evolução negativa registada no mês de abril”.

O supervisor detalha que no mês de abril registou-se “uma redução do saldo das viagens e turismo de 825 milhões de euros, em resultado de um decréscimo de 85,4% nos créditos e de 74,2% nos débitos relativamente ao período homólogo.

“Até abril, as exportações de bens e serviços decresceram 15,0% (11,9% nos bens e de 21,4% nos serviços) e as importações diminuíram 11,2% (10,8% nos bens e de 13,0% nos serviços)”, indica o BdP, adiantando que “este resultado foi muito influenciado pelo mês de abril, com as exportações e as importações de bens e serviços a registarem decréscimos homólogos muito acentuados (46,5% nas exportações e 38,3% nas importações).”

Notícia atualizada às 12h05