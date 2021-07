Pandemia: Calçado português "resistiu melhor" do que os concorrentes internacionais

© Miguel Pereira/Global Imagens

A produção mundial de calçado caiu 15,8% em 2020 enquanto as exportações registadam uma quebra de 19%. Os dados são do World Footwear Yearbook 2021, da APICCAPS, a associação do calçado, e mostram que o efeito da pandemia no setor "foi menor do que se esperava", já que as expectativas apontavam para quebras superiores a 20%.

A associação destaca, ainda, que o calçado português "resistiu melhor do que os concorrentes internacionais", ja que fechou o ano com uma produção total de 66 milhões de pares, uma quebra de 13,2%, "cerca de metade da quebra registada por Itália (quebra de 26,8% para 131 milhões de pares) e Espanha (26,5% para 72 milhões de pares)".

Em termos de mercados externos, sublinha a APICCAPS que "Portugal continua a apresentar, entre os principais produtores mundiais, o segundo maior preço médio de exportação, não obstante o esforço significativo de diversificar a oferta, através de produtos em matérias-primas alternativas à pele". Em causa está um preço médio de 27,80 dólares por par exportado. A Itália continua no topo de tabela, com 60,43 dólares de preço médio, que reforçou em ano de pandemia, com um aumento de quase 6% face aos 57,11 dólares de 2019.

Portugal manteve, em 2020, o seu lugar no top 20 dos maiores exportadores mundiais de calçado, mas integra o top 10, num honroso nono lugar, no segmento do couro, com uma quota de 3,1%. A grande novidade é o segmento waterproof em que Portugal "mais se distingue": é atualmente o 4º a nível mundial, com uma quota de 3,7%.

Quanto à produção, a referida quebra de 15,8% a nível mundial corresponde a menos 4 mil milhões de pares produzidos em 2020. "Um número que destrói todo o crescimento acumulado dos últimos 10 anos", destaca a APICCAPS.

Apesar do impacto da pandemia, a distribuição geográfica da produção não foi afetada: quase 9 em cada 10 pares de sapatos são fabricados na Ásia, continente que conseguiu reforçar a sua quota na produção mundial em 0,2 pontos percentuais.

A China continua a ser o maior produtor mundial de calçado, com 54,3% de quota. "No entanto, em 2020, o gigante asiático reduziu a produção em mais de 2 mil milhões de pares e continuou a perder peso na cena competitiva mundial (queda de um ponto percentual). Isso reflete um deslocamento da produção para outros países vizinhos", pode ler-se no relatório.