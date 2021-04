Pandemia com evolução favorável. Maio deve marcar fim de restrições

© Igor Martins/Global Imagens

A última fase do desconfinamento em Portugal está marcada para 3 de maio e, para já, a evolução favorável da pandemia permite vislumbrar o regresso à 'normalidade' dentro de pouco mais de uma semana.

Uma das medidas previstas para a última fase do desconfinamento é o fim das restrições ao fim de semana, em vigor desde 14 de novembro, que obriga o comércio e restauração a encerrar às 13 horas, com exceção das lojas alimentares.

Os dados da evolução da pandemia apresentam-se favoráveis a que o fim de semana de 8 e 9 de maio, o primeiro após 3 de maio, seja já um marco no regresso à 'normalidade'. O último boletim da Direção-Geral da Saúde dava nota que o R(t) tinha recuado para 0,98.

Caso o Governo ponha fim às restrições nos fins de semana, o país deve sair da situação de estado de emergência, uma vontade já expressa pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Para a última fase do desconfinamento está também prevista a realização de grandes eventos com limites no número de assistentes, e de casamentos e batizados com 50% de lotação. Todas as modalidades desportivas e atividades físicas, ao ar livre e em ginásios, passam a ser permitidas. Nos restaurantes e cafés, o limite de clientes sobe para 6 pessoas no interior e para 10 nas esplanadas.