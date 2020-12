Pandemia cortou para metade os pré-avisos de greve

Estação de metro de Lisboa fechada devido à greve (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O início do ano apontava para dias de maior contestação social, mas ao terceiro mês, com a pandemia do novo coronavírus, as greves foram praticamente eliminadas. O confinamento e a obrigatoriedade do distanciamento social obrigaram a repensar as formas de luta dos sindicatos que, ainda assim, mantiveram algumas ações, diminuindo as presenças dos dirigentes sindicais nos locais de trabalho.

Logo em janeiro, os sindicatos apresentaram 82 pré-avisos de greve, mais 12 do que no ano passado. Em fevereiro as intenções comunicadas de paralisação desceram para 64 (no mesmo mês de 2019 tinham sido 92) e a partir de março, os sindicatos travaram a fundo.

O primeiro estado de emergência foi decretado no dia 18 de março e o decreto presidencial determinava a suspensão do "exercício do direito à greve na medida em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas ou de unidades de prestação de cuidados de saúde, bem como em setores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços essenciais à população".

O diploma não proibia toda a atividade sindical, de tal forma que em abril foram entregues três pré-avisos (no ano anterior tinham sido 90). Apenas ficavam impedidas greves nos serviços considerados essenciais. E mesmo as que estavam marcadas na fase mais aguda da crise sanitária acabaram por ser desconvocadas.

Considerando apenas os meses da pandemia, entre março e outubro (último mês com dados disponíveis), verificou-se uma queda superior a 50%. Segundo os dados da Direção-Geral das Relações do Trabalho (DGERT), em março foram apresentados 64 pré-avisos, praticamente metade dos registados um ano antes.

Entre o terceiro e o nono meses do ano, os sindicatos apresentaram 290 pré-avisos, quando durante o mesmo período de 2019 tinham sido entregues 639. Ou seja, houve uma queda de 55%.

Estes dados referem-se apenas ao privado e ao setor empresarial do Estado (SEE) onde se incluem, por exemplo, os Hospitais EPE. Mas tem sido fora do SEE que se tem registado o maior número de pré-avisos. Os dados até outubro revelam que, dos 436 entregues, apenas 21% disseram respeito ao SEE - os restantes 344 estavam fora deste setor. Ou seja, foram entregues por sindicatos representativos de trabalhadores de empresas privadas.

Ana Pires, da comissão executiva da CGTP, refere que, apesar da pandemia, foram desencadeadas ações "em diversos formatos" e de norte a sul do país, incluindo regiões autónomas. "Plenários, concentrações, manifestações, greves, ações nacionais, ações descentralizadas, setoriais ou convergentes", indicou a dirigente sindical, "garantindo a todo o momento o cumprimento das regras de proteção da saúde de todos os participantes", sublinha. Recorde-se que a central sindical foi muito criticada pela organização da manifestação do 1 de maio, em Lisboa.

Público sem expressão

As greves no setor público praticamente não tiveram expressão, comparando com os últimos anos. Dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) mostram que até esta semana houve 180 pré-avisos de greve, sendo que destes houve 13 que acabaram desconvocados.

Foram os casos das paralisações marcadas pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), pelo Corpo da Guarda Prisional ou dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Também a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) optou por desmarcar as greves previstas logo na primeira fase da pandemia nos meses de março, abril e maio.

O aumento dos salários mais baixos na função pública - primeira e segunda posições da Tabela Remuneratória Única - volta a estar em discussão logo na primeira semana de janeiro. Esta tem sido umas das principais reivindicações das estruturas sindicais.

O governo convocou os sindicatos representativos dos trabalhadores da administração pública para um "processo negocial que fará refletir o aumento da retribuição mínima mensal garantida nas remunerações da Administração Pública, designadamente no que se refere aos vencimentos mais baixos", referia o comunicado emitido pelo gabinete do secretário de Estado da Administração Pública, sem adiantar mais detalhes sobre o valor que será apresentado aos sindicatos.

Ano novo, greves novas?

Se os últimos meses têm sido de relativa acalmia, pelas óbvias limitações da pandemia, os meses que se aproximam parecem já indiciar alterações, pelo menos na área da educação. Neste final de ano, a contestação dos funcionários públicos regressou, sobretudo nesta área, com a Federação Nacional dos Professores, afeta à CGTP a tomar a dianteira.

Desde o início de novembro que a FENPROF entregou perto de três dezenas de pré-avisos de greve e alguns já para o novo ano. São paralisações setoriais, em concreto para os educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário. As greves foram convocadas para todos os dias da primeira semana de janeiro.

"Os direitos e liberdades sindicais não estão nem nunca estiveram suspensos", afirma Ana Pires, prometendo "levar a cabo as iniciativas e lutas que forem necessárias para defender os direitos dos trabalhadores".

A CGTP tem um caderno de encargos para o novo ano já definido e à cabeça está o "aumento dos salários" e a "garantia de melhoria das condições de vida e de trabalho".