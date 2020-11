Pandemia. "Digital" e "remoto" são as novas palavras de ordem nas empresas

Dinheiro Vivo 10 Novembro, 2020 • 13:45 Partilhar este artigo Facebook

Em contexto de pandemia é urgente eliminar tudo o que não seja ágil, pois só assim é possível atingir um modelo de negócio rápido a reagir, diz João Moreira, CEO da Abaco, experiente em planos estratégicos e mudanças nas organizações. A Abaco é uma empresa portuguesa de implementação de sistemas ERP SAP- sistema integrado de gestão empresarial - e oferece soluções aos clientes em diversas áreas.

O grande desafio para as empresas passa agora a ser a definição e implementação de medidas que se adaptem à nova realidade, só assim é possível construir soluções que sobrevivam e prosperem neste novo cenário de negócios. "É essencial que as empresas se prepararem para serem digitais desde o processo de venda até ao início da expedição; desde a compra da matéria-prima até ao planeamento da produção; desde o recrutamento até aos modelos de compensação e progressão na carreira", acrescenta João Moreira.

O CEO da Abaco Consulting menciona a importância das empresas anteverem novas mudanças e de estarem prontas para os imprevistos que poderão surgir. É imperativo defender uma política de laços de solidariedade entre cliente, fornecedor, parceiro e concorrente, pois o sucesso na superação desta crise só pode ser coletivo, considera o gestor.

"O que faz uma boa liderança é a forma transparente e verdadeira como comunicamos, em qualquer circunstância". João Moreira, sobreviver a este momento de incerteza, não é apenas apoiar os resultados ou minimizar o impacto económico nos negócios, é também saber manter a calma e ter confiança no futuro: "apontar um caminho, mobilizar, motivar e materializar em ações cada passo que damos para seguir nesse rumo." É importante que se continue a dar prioridade à comunicação interna e se passe mensagens que incentivem a tranquilidade e o respeito pelas regras impostas.

O CEO da Abaco considera que o teletrabalho deverá aumentar consideravelmente nos próximos tempos e que por isso vai verificar-se uma diminuição do espaço útil de trabalho nos escritórios. Também o facto de haver menos deslocações e menos tempo de viagem vai permitir um aumento de interações diárias e a respetiva aceleração de processos. "Perspetivo alguma pressão na capacidade de entrega e na necessidade de existirem ferramentas que nos permitam acompanhar esse ritmo", refere João Moreira, alertando para a rapidez com que o mundo do trabalho se está a alterar.

Se por um lado o modelo descentralizado de trabalhar e de negociar vai permitir que o mercado passe efetivamente a ser global, por outro, este "novo normal" que hoje conhecemos também traz algumas complicações. A segurança nas redes passa a ser uma prioridade para as empresas uma vez que se torna importante proteger e reforçar as infraestruturas tecnológicas em contexto de pandemia.

"A comunicação regular entre as equipas (...) a visibilidade e apoio no desenvolvimento das tarefas de cada um e a criação de novos canais de comunicação que permitam o contacto entre clientes e parceiros" são algumas das técnicas utilizadas pela Abaco Consulting, que podem facilmente ser implementadas noutros negócios, com o intuito de perspetivar um futuro mais risonho às empresas. F.R.M