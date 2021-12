Pandemia eleva para 26% despesa das famílias em contas da casa

© Chris DELMAS/AFP

As contas da água, gás, luz, bem como os gastos em prestações ou rendas de casa, representaram praticamente um quarto das despesas das famílias residentes na União Europeia, em 2020, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. Os gastos das famílias com as suas habitações cresceram 2,2 pontos percentuais, para 25,7%, em termos homólogos, no ano em que a pandemia da covid-19 surgiu. Também a despesa com alimentação e mobiliário cresceu.

O gabinete de estatística da Comissão Europeia explica que o aumento das despesas das famílias com os respetivos lares explica-se com os sucessivos períodos de confinamento, acompanhados por medidas de restrição à mobilidade.

Além dos gastos em habitação e serviços básicos, a fatia do orçamento familiar destinada à alimentação (inclui bebidas não alcoólicas), em comparação com 2019, cresceu 1,8 pontos percentuais, para 14,8%. A maior permanência das famílias em casa levou também a um crescimento homólogo dos gastos das famílias com mobiliário, uma parcela que representava 6% dos orçamentos familiares (+0,6 pontos percentuais), no final de 2020.

A mesma análise do Eurostat indica, por outro lado, que a maior permanência das famílias em casa, bem como as restrições à mobilidade, gerou uma diminuição dos gastos na restauração, alojamento, transportes e atividades de lazer e cultura.

Os gastos em restaurantes e hotéis recuaram 2,7 pontos percentuais, para 6%. Já a parcela do orçamento familiar para os transportes caiu 1,5 pontos percentuais para 11,6%, enquanto os gastos em atividade de lazer e cultura quebraram 0,9 pontos percentuais, para 7,8%. Estas foram as atividades económicas mais penalizadas pela pandemia.

Apesar do aumento dos gastos em casa e da quebra dos consumos de outros serviços e diferentes setores da economia, o Eurostat concluiu que as despesas gerais das famílias caíram 7,8% e na Zona Euro 8,3%. Malta, Croácia, Espanha, Grécia e Chipre foram os países em que os gastos das famílias mais recuaram. Eslováquia, Dinamarca, Lituânia e Polónia foram aqueles que observaram as quebras mais pequenas. Em Portugal, a despesa das famílias encolheram mais de 10%, em termos homólogos.